Indicele ROBOR la trei luni a crescut, vineri. Paradoxal, IRCC a scăzut

Indicele ROBOR la trei luni a urcat la 7,29% pe an, de la 7,28% în sesiunea precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR) și preluate de Agerpres.

Această majorare continuă o tendință începută la scurt timp după primul tur al alegerilor prezidențiale. La începutul acestui an, indicele ROBOR la trei luni se situa la 5,92% pe an, însă pe 6 mai 2025, la doar două zile după alegeri, a înregistrat o creștere notabilă la 6,08% pe an.

Vineri, și indicele la șase luni, esențial pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o ușoară majorare, ajungând la 7,39%, de la 7,38% în sesiunea de joi. Pe de altă parte, ROBOR la 12 luni a rămas stabil, menținându-se la nivelul de 7,44%.

În contrast cu evoluția indicelui ROBOR, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, prezintă o scădere. Acesta este calculat la 5,55% pe an, fiind media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2024. Această valoare este mai mică față de cea din trimestrul anterior, care fusese de 5,66%.

