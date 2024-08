Când va fi lansat ChatGPT 5. Ce știm despre următorul chatbot al OpenAI

Noul model de inteligență artificială, cunoscut sub numele de GPT-5, este așteptat să sosească la sfârșitul acestui an sau începutul lui 2025.

OpenAI susține că ChatGPT-5 „va fi un model lingvistic de ultimă generație care vă va face să vă simțiți mai degrabă ca și cum ați comunica cu o persoană decât cu o mașinărie”.

GPT-5 marchează următoarea generație a modelului de limbaj Generative Pre-trained Transformer al companiei. Conform OpenAI, acesta reprezintă un progres major în capacitățile de procesare a limbajului natural. Datorită capacității sale mai apropiate de cea umană de a înțelege și de a produce text, GPT-5 ar putea transforma modul în care comunicăm cu mașinăriile și ar putea automatiza numeroase activități legate de limbaj.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a sugerat, ChatGPT-5 va fi o versiune actualizată a predecesorului său, ChatGPT-4.

„În acest moment, GPT-4 poate raționa doar în moduri extrem de limitate, iar fiabilitatea sa este, de asemenea, limitată”, prin urmare, scopul este de a îmbunătăți funcționalitatea sa actuală, a afirmat șeful OpenAI.

GPT, care vine de la „Generative Pre-trained Transformer”, este un model de limbaj bazat pe învățarea profundă, conceput pentru a produce texte care seamănă cu scrisul uman. Se mândrește cu mai multe abilități de procesare a limbajului natural și este utilizat pe scară largă în numeroase aplicații.

Pe lângă fiabilitate, Altman a precizat că „adaptabilitatea și personalizarea vor fi, de asemenea, foarte importante”.

„Față de GPT-4, oamenii doresc lucruri diferite, Stiluri diferite, seturi diferite de ipoteze. Vom face toate acestea posibile”, a adăugat el.

Potrivit lui Altman, capacitatea GPT-5 de a utiliza date personale, inclusiv înțelegerea e-mailurilor, a detaliilor din calendar, a preferințelor de programare a întâlnirilor și integrarea cu surse externe de date, se va număra printre principalele progrese.

Inteligența artificială multimodală este concepută să învețe și să utilizeze o varietate de tipuri de conținut, cum ar fi imagini, audio, video și date numerice. OpenAI a spus că GPT-4 este un model multimodal, capabil să proceseze atât text, cât și imagini, deși este limitat la generarea de rezultate doar sub formă de text, dar GPT-5 ar utiliza mai multe date pentru a se antrena.

„Am lansat imagini și audio, iar răspunsul a fost mult mai puternic decât ne-am așteptat. Vom fi capabili să împingem asta mult mai departe, dar poate cele mai importante domenii de progres vor fi în jurul capacității de raționament”, a declarat Altman.

OpenAI a anunțat deja că lucrează la un asistent „super inteligent” care va gestiona un computer pentru utilizatorul său. Se spune că acesta va rivaliza cu asistentul AI de la locul de muncă al Microsoft și Google.

OpenAI a început deja pregătirea GPT-5 în vederea lansării modelului de inteligență artificială.

Deși nu a fost anunțată data oficială a lansării, potrivit celor mai noi informații, aceasta ar putea avea loc în următoarele două luni, scrie pcguide.com.

În luna februarie a acestui an, la Summitul Mondial al Guvernelor (WGS) din Dubai, Altman a reiterat că ChatGPT-5 „va fi mai inteligent”.

În primăvară, Altman a spus într-un podcast: „Vom lansa un model uimitor în acest an”.

CEO-ul OpenAI a sugerat, de asemenea, o creștere masivă a capacității între GPT-4 și GPT-5, spunând că diferența dintre cele două modele ar fi la fel de mare ca actualizarea dintre GPT-3 și GPT-4.

Sam Altman: "I think [GPT-4] kinda sucks... I expect that the delta between 5 and 4 will be the same as between 4 and 3 and I think it is our job to live a few years in the future and remember that the tools we have now are gonna kinda suck looking backwards at them" pic.twitter.com/fL5R9MeUAE