Povestea unui om de afaceri care a descoperit cheia succesului. La 24 de ani i-a venit ideea care avea să-i schimbe viața

La doar 24 de ani, un tânăr din Târgu Mureș a pornit o afacere care dupa zece ani îi aduce venituri de peste 5 milioane de euro. Construiește locuri de joacă și terenuri de sport în toată țară, iar de curând a inaugurat o fabrică unde va produce echipamentele pentru aceste platforme.

Dorința omului de afaceri a fost să renunțe la importuri și să producă aici ceea ce aducea din China sau din diverse țări europene.

Cum nu avea banii necesari unei astfel de investiții, peste un milion de euro, a depus un proiect pentru fonduri europene și l-a câștigat. Acum, în fabrica din Târgu Mureș se vor face echipamente pentru locuri de joacă, atât pentru piață internă, cât și pentru cea externă.

La 34 de ani Emanuel Toma se poate considera, după valorile multora dintre noi, un om împlinit. Are, în Târgu Mureș, o firmă specializată în construcții sportive și locuri de joacă, cu o cifră de afaceri ce a depășit, în 2021, cinci milioane de euro. Liniștea și-o găsește în mijlocul unei famili frumoase, cu trei copii. Dar drumul a fost lung și plin de provocări până a ajuns aici.

A început să muncească imediat după ce a terminat liceul, la 18 ani, alături de părinții lui, care aveau o mică firmă de construcții civile, cu opt angajați. În 2013, când avea doar 24 de ani, dar era deja tatăl a doi copii, i-a venit ideea unei afaceri care avea să-i schimbe viața.

Emanuel Toma, om de afaceri: „Locurile de joacă la care-i duceam erau urâte, erau vechi, erau rupte. Am văzut în afară că se poate mai bine. Hai să facem ceva mai bine."

A gândit locurile de joacă astfel încât să îi bucure cu adevărat pe copii și să le stimuleze imaginația. A importat echipamente de calitate, cu gândul că într-o zi va avea propria lui fabrică, unde le va produce. Comenzile au început să curgă, iar afacerea a crescut astfel încât, după zece ani, are o sută de angajați și două sute de proiecte anual, în toată țară. A construit locuri de joacă pentru hoteluri, primării și firme private. Dar și terenuri de sport pentru cluburi și instituții publice.

Știe însă că nu ar fi fost omul care este astăzi, dacă, la un moment dat, nu ar fi ajuns pe marginea prăpastiei.

Emanuel Toma, om de afaceri: „În adolescență, am mers într-o direcție foarte rea. Consumam tot felul de lucruri care nu trebuie. Ultima dată, la 17 ani, am fugit de poliție fără permis, cu mașina furată de la părinți și băut și atunci, m-am rugat: Doamne, dacă mă scapi de asta mă schimb. Cred că Dumnezeu a auzi și mi-a dat harul și puterea să-mi schimb direcția. Ceea ce ați văzut e rezultatul acelei schimbări."



De atunci, se încăpățânează să-și urmeze valorile, chiar dacă admite că în țară noastră scurtăturile îți pot ușura viața, mai ales în afaceri. Și luptă să schimbe mentalitatea multora dintre noi, că în România, e greu și nu se poate.

Emanuel Toma, om de afaceri: „Avem multe proiecte cu instituții publice. Noi am zis că nu o să ne compromitem în niciun fel. Nu o să dăm nimic. Business-ul nostru a crescut de atunci enorm de mult. Am avut niște lucrări anul trecut, a durat 9 luni să le decontăm și ni s-a spus: asta are nevoie de un pic de stimulare. Și am zis nu. Mă întrebați acum, dar cu siguranță că a meritat. În ce fel pun eu capul pe pernă, în ce fel mă uit la copiii mei, în ce fel mă uit la voi astăzi".



Director tehnic este fratele său, în vârstă de 30 de ani. Coordonează șantierele din toată țară.

Andrei Toma, director tehnic: „Dacă mergi pe scurtături, rezultatele nu vor mai fi la fel de bune și ne place să ne păstrăm integritatea și să dormim liniștiți noaptea."

Antreprenorul vrea să-i convingă pe românii care muncesc în străinătate să-i fie alături. Un exemplu este Radu, care s-a întors acasă după 17 ani din Irlanda. Acolo a lucrat la început într-un restaurant, după care și-a continuat studiile, a obținut diplomă de inginer și a profesat ani de zile în infrastructura națională de electricitate.

Radu Covrig, manager tehnic de proiect: „Am ajuns undeva unde pe mașina mea de firmă este steagul României și asta îmi place foarte mult. Și România a devenit competitivă pentru că am văzut că resursa umană este din ce în ce mai puțină și probabil și cei care sunt la butoane, ca să aibă oameni de calitate, trebuie să pluseze puțin."



În curând, antreprenorul din Târgu Mureș va renunța la importuri și își va produce singur echipamentele pentru locurile de joacă, într-o fabrică ridicată cu fonduri europene. A obținut, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, 800.000 de euro. Cofinanțarea a fost de 400.000 de euro. Fabrica are 1700 de metri pătrați.

Recent a mai câștigat un proiect de jumătate de milion de euro, pentru utilaje. Nu ar fi avut banii necesari pentru astfel de investiții, dacă nu ar fi obținut fonduri europene. Dar crede că autoritățile ar trebui să simplifice întregul proces de obținere a finanțăriii, de la timpii de așteptare până la decontarea sumelor cheltuite.

Emanuel Toma, om de afaceri: „La toate programele la care aplicăm este concurență foarte mare, firmele vor foarte tare banii ăia, nu ajung, dar pe partea cealaltă ne ceartă Uniunea Europeană că nu consumăm banii pe care ni i-au dat. Guvernul sau cine lucrează pe partea cealaltă să ne ajute să le absorbim pentru că pentru firme e o gură mare de oxigen."



Emanuel Toma a înțeles că dacă vrem o schimbare aceasta trebuie să pornească de la noi. Că dacă vrem o țară că afară, ceea ce ține de noi, să facem bine, cu responsabilitate și integritate. Și dacă vrem să evoluăm ca mediu de afaceri, trebuie să luptăm pentru fondurile europene, care ne aduc dezvoltare și evoluție, în ciuda birocrației și a procedurilor greoaie.

La acest capitol, este un an crucial pentru România, cel mai important de până acum. Sunt trei bugete în paralel, care aduc peste 18 miliarde de euro, doar pentru 2023.

