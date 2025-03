Ursula von der Leyen a anunțat un plan de apărare al UE de 800 de miliarde de euro: ”Trăim în cele mai periculoase vremuri”

Știrea este în curs de actualizare!

Anunțul a fost făcut marți de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit Reuters, UE va propune să acorde statelor membre mai mult spațiu fiscal pentru investițiile în domeniul apărării, precum și împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru aceste investiții, și va urmări să mobilizeze și capital privat, a declarat von der Leyen.

”Trăim în cele mai importante și periculoase vremuri. Nu este nevoie să descriu natura gravă a amenințărilor cu care ne confruntăm. Sau consecințele devastatoare pe care va trebui să le suportăm dacă aceste amenințări se vor materializa.

Pentru că întrebarea nu mai este dacă securitatea Europei este amenințată într-un mod foarte real. Sau dacă Europa ar trebui să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate. În realitate, cunoaștem de mult răspunsurile la aceste întrebări. Adevărata întrebare care ne stă în față este dacă Europa este pregătită să acționeze la fel de decisiv cum o impune situația. Și dacă Europa este pregătită și capabilă să acționeze cu viteza și ambiția necesare. În cadrul diverselor reuniuni din ultimele săptămâni - cel mai recent acum două zile la Londra - răspunsul capitalelor europene a fost pe cât de răsunător, pe atât de clar.

Suntem într-o eră a reînarmării. Iar Europa este pregătită să își majoreze masiv cheltuielile pentru apărare. Atât pentru a răspunde urgenței pe termen scurt de a acționa și de a sprijini Ucraina, cât și pentru a răspunde nevoii pe termen lung de a ne asuma mult mai multă responsabilitate pentru propria noastră securitate europeană. Acesta este motivul pentru care am scris astăzi o scrisoare liderilor înainte de Consiliul European de joi.

Acesta este motivul pentru care ne aflăm astăzi aici împreună.

În această scrisoare adresată liderilor, am prezentat planul ReArm Europe. Acest set de propuneri se concentrează pe modul de utilizare a tuturor pârghiilor financiare de care dispunem - pentru a ajuta statele membre să crească rapid și semnificativ cheltuielile pentru capacitățile de apărare.

Urgent acum, dar și pe o perioadă mai îndelungată în decursul acestui deceniu. Există cinci părți ale acestui plan. Prima parte a acestui plan ReArm Europe este de a elibera utilizarea fondurilor publice pentru apărare la nivel național. Statele membre sunt pregătite să investească mai mult în propria lor securitate dacă dispun de spațiul fiscal necesar. Iar noi trebuie să le permitem să facă acest lucru. Acesta este motivul pentru care vom propune în scurt timp activarea clauzei naționale de exceptare din Pactul de stabilitate și creștere.

Aceasta va permite statelor membre să își crească semnificativ cheltuielile de apărare fără a declanșa procedura de deficit excesiv. De exemplu: Dacă statele membre și-ar crește cheltuielile pentru apărare cu 1,5 % din PIB în medie, acest lucru ar putea crea un spațiu fiscal de aproape 650 de miliarde EUR pe o perioadă de patru ani.

A doua propunere va fi un nou instrument. Acesta va oferi statelor membre împrumuturi în valoare de 150 de miliarde EUR pentru investiții în apărare. Practic, este vorba despre a cheltui mai bine - și a cheltui împreună. Vorbim despre domenii de capacități paneuropene.

De exemplu: apărare antiaeriană și antirachetă, sisteme de artilerie, rachete și muniții, drone și sisteme antidrone; dar și pentru a răspunde altor nevoi, de la cibernetică la mobilitate militară, de exemplu. Aceasta va ajuta statele membre să pună în comun cererea și să cumpere împreună. Desigur, cu acest echipament, statele membre își pot intensifica masiv sprijinul pentru Ucraina. Așadar, echipament militar imediat pentru Ucraina.

Această abordare a achizițiilor comune va reduce, de asemenea, costurile, va reduce fragmentarea, va crește interoperabilitatea și va consolida baza noastră industrială de apărare. Și poate fi în beneficiul Ucrainei, așa cum tocmai am descris. Așadar, acesta este momentul Europei, iar noi trebuie să ne ridicăm la înălțimea lui. Al treilea punct este utilizarea puterii bugetului UE. Putem face multe în acest domeniu pe termen scurt pentru a direcționa mai multe fonduri către investițiile legate de apărare.

Acesta este motivul pentru care pot anunța că vom propune posibilități și stimulente suplimentare pentru statele membre care vor decide, dacă doresc să utilizeze programele politicii de coeziune, să crească cheltuielile pentru apărare. Ultimele două domenii de acțiune vizează mobilizarea capitalului privat prin accelerarea Uniunii Economiilor și Investițiilor și prin Banca Europeană de Investiții.

În concluzie: Europa este pregătită să își asume responsabilitățile. ReArm Europe ar putea mobiliza aproape 800 de miliarde EUR pentru o Europă sigură și rezistentă.

Vom continua să colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri din NATO. Acesta este un moment important pentru Europa. Iar noi suntem pregătiți să facem un pas înainte”.

