Un proiect de impozitare a bogaților din California provoacă furia miliardarilor din Silicon Valley: ”Vă jucați cu focul”

Stiri Economice
14-01-2026 | 14:42
Silicon Valley

O propunere de impozitare a miliardarilor în California a stârnit un val de proteste politice în Silicon Valley, unde giganții din domeniul tehnologiei amenință că vor părăsi acest stat american.

autor
Cristian Matei

În acest timp, guvernatorul democrat Gavin Newsom încearcă să blocheze impozitul. El se teme că noile taxe vor duce la un exod al bogătașilor, notează Associated Press.

California, mecca tehnologiei, are mai mulți miliardari decât orice alt stat — câteva sute, potrivit unor estimări. Aproape jumătate din veniturile sale din impozitul pe veniturile personale, coloana vertebrală financiară a bugetului de aproape 350 de miliarde de dolari, provine de la 1% dintre cei mai bogați contribuabili.

Un mare sindicat din domeniul sănătății încearcă să supună votului alegătorilor, în noiembrie, o propunere care ar impune o taxă unică de 5% pe activele miliardarilor – inclusiv acțiuni, opere de artă, afaceri, obiecte de colecție și proprietate intelectuală – pentru a compensa reducerile de fonduri federale pentru serviciile de sănătate destinate persoanelor cu venituri mici, semnate de președintele Donald Trump în 2025.

Într-un stat în care diferenț dintre bogați și săraci este foarte mare, planul noilor taxe a provocat o încurcătură de interese concurente, într-un moment în care atât democrații, cât și republicanii se luptă să răspundă la anxietatea economică provocată de creșterea costurilor, chiar înaintea alegerilor intermediare din noiembrie 2026.

Citește și
George Haber
Cel mai bogat român din Sillicon Valley pariază pe un viitor dominat de inteligență artificială. Ce spune despre România

Liderii din domeniul tehnologiei se gândesc să plece din Silicon Valley, iar milioane de dolari ar putea fi direcționați către comitetele politice implicate în această luptă.

Iar asta include și suma de 3 milioane de dolari de la miliardarul Peter Thiel, fondatorul PayPal, către un comitet legat de un grup de afaceri care se opune impozitului.

Cu toate acestea, nu este clar dacă propunerea va ajunge la vot, fiind necesare peste 870.000 de semnături pentru ca aceasta să fie validată.

Deși impozitul ar afecta doar o mică parte din cei aproximativ 39 de milioane de locuitori ai Californiei, asta ar duce la reducerea unor sume de bani dintr-o imensă rezervă de bogăție. Acesta s-ar aplica retroactiv miliardarilor care locuiesc în stat începând cu 1 ianuarie.

Cel puțin 25 de miliardari locuiesc în California

Cel puțin 25 de miliardari incluși în clasamentul revistei Forbes din 2025 al celor mai bogați 500 de oameni din lume locuiesc în California sau au legături semnificative cu acest stat, potrivit unei analize realizate de Associated Press.

„Cu această măsură, vă jucați cu focul”, a declarat Aaron Levie, directorul executiv al companiei Box din Silicon Valley, cotată la bursă. El se teme că taxa propusă i-ar determina pe antreprenori să caute alte locuri în care să-și conducă companiile și să lanseze start-up-uri.

Chiar și pionierii din domeniul tehnologiei cu orientare liberală „ar considera-o absurdă, din motive pur economice și structurale, chiar dacă ar fi de acord că cauza în sine este foarte nobilă”, a declarat Levie, care nu este miliardar.

Guvernatorul democrat Gavin Newsom se opune de mult timp impozitelor pe avere la nivel de stat, considerând că astfel de taxe ar fi dezavantajoase pentru a patra economie ca mărime din lume.

Într-un moment în care California se confruntă cu o criză de lichidități - iar el ia în considerare o candidatură la președinție în 2028 - guvernatorul încearcă să blocheze propunerea înainte ca aceasta să ajungă la vot.

Analiștii spun că un exod al miliardarilor ar putea însemna o pierdere de sute de milioane de dolari din impozite.

Este unul dintre motivele pentru care drumul lui Newsom către nominalizarea democrată nu va fi unul ușor”, a spus Jack Pitney, politolog la Claremont McKenna College. „El se confruntă deja cu un deficit (bugetar) a cărui valoare este incertă... și, în anii următori, cu un impozit pe miliardari care ar putea avea efecte negative.”

Democrații sunt împărțiți în tabere în privința acestei chestiuni

Propunerea a creat o ruptură profundă între guvernatorul Newsom și membri proeminenți ai aripii progresiste a partidului său, inclusiv senatorul Bernie Sanders din Vermont, care a susținut-o și a spus că ar trebui să fie un model pentru alte state.

„Națiunea noastră nu va prospera când atât de puțini au atât de mult, în timp ce atât de mulți au atât de puțin”, a scris Sanders pe platforma socială X.

Un alt susținător, și un potențial rival al lui Newsom în 2028, este reprezentantul democrat Ro Khanna, care i-a ironizat pe miliardari pentru că au amenințat că vor pleca din cauza unei taxe destinate să asigure asistență medicală persoanelor cu venituri mici.

Principalul susținător al măsurii, Sindicatul Internațional al Angajaților din Servicii, consideră că amenințarea cu un exod este exagerată.

Taxa este „un răspuns viabil la o criză creată de Congres”, a declarat Suzanne Jimenez, șefa de cabinet a SEIU-United Healthcare Workers West, într-un comunicat. Ea a adăugat că aceasta „ar menține deschise camerele de urgență, personalul spitalelor și funcționarea sistemelor de sănătate”.

California Business Roundtable, între timp, conduce o campanie pentru respingerea majorării taxelor, afirmând că asta „ar submina economia noastră, ar decima bugetul statului, ar alunga investițiile din stat și, în cele din urmă, ar face viața de zi cu zi mai scumpă pentru familiile de muncitori”.

A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Sursa: Associated Press

Etichete: SUA, california, taxe, bogati, Sillicon Valley,

Dată publicare: 14-01-2026 14:22

