Un milionar român ridică împreună cu chinezii o fabrică în Ungaria. Ce va produce

Gruia Stoica, proprietarul Grampet–GFR, și compania chineză CRRC Shandong se pregătesc să ridice o fabrică nouă de vagoane de marfă în Ungaria.

Surse din industria feroviară au declarat pentru Club Feroviar că Gruia Stoica, proprietarul Grampet–GFR, a semnat săptămâna trecută în China un acord de asociere cu CRRC Shandong pentru construirea unei noi fabrici de vagoane de marfă în Ungaria. Proiectul este real și acceptat de ambele părți, însă nu a fost încă anunțat oficial, aflându-se în prezent în etapa tehnică și administrativă, anunță Club Feroviar.

CRRC Shandong este una dintre cele mai mici filiale ale grupului CRRC, având totuși aproximativ 3.000 de angajați — aproximativ jumătate din personalul grupului condus de Gruia Stoica. Holdingul chinez cuprinde și companiile CRRC Qingdao Sifang, CRRC Zhuzhou și CRRC Changchun, responsabile pentru trenuri de mare viteză, locomotive și proiecte majore la nivel global. Parteneriatul anunțat prevede dezvoltarea unei platforme industriale complet noi, distinctă de uzina Grampet din Debrecen, care este dedicată exclusiv lucrărilor de reparații și modernizări, mai notează sursa citată.

Cele două parți au ales Ungaria deoarece ar avea poziționarea logistică avantajoasă, costuri operaționale moderate, pregătirea autorităților pentru investiții majore în industria grea, prezența deja consolidată a Grupului Grampet în regiune.

Club Feroviar mai notează că noua fabrică va produce vagoane descoperite, vagoane platformă, vagoane specializate pentru transportul containerelor, toate în conformitate cu standardele TSI.

Dacă procedurile de finalizare sunt finalizate în scurt timp, primele unități ar putea fi gata anul viitor.

Grampet Group, acord semnat cu Knorr-Bremse

Mai mult, Grampet Group, cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din Europa Centrală şi de Sud-Est, a semnat cu Knorr-Bremse Romania acordul de vânzare-cumpărare a activităţii de revizie a componentelor de frânare. Finalizarea tranzacţiei este estimată pentru ianuarie 2026.

”Grampet Group, cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din Europa Centrală şi de Sud-Est, anunţă semnarea cu Knorr-Bremse Romania a acordului de vânzare-cumpărare a activităţii de revizie a componentelor de frânare. Finalizarea tranzacţiei rămâne condiţionată de îndeplinirea condiţiilor suspensive uzuale şi este estimată pentru ianuarie 2026”, anunţă grupul.

Potrivit Grampet, de 120 de ani, compania Knorr-Bremse se află în fruntea industriilor sale.

„Preluarea activităţii de revizie a componentelor de frânare din România de la Knorr-Bremse România reprezintă un pas important în strategia noastră de creştere şi diversificare. Această achiziţie ne permite să ne consolidăm expertiza tehnică şi să oferim soluţii de cea mai înaltă calitate pentru sectorul feroviar şi de transport comercial”, spune Gruia Stoica, preşedinte şi fondator Grampet Group.

Mutarea strategică de extindere a grupului Grampet în domeniul reviziei componentelor de frânare va permite diversificarea portofoliului său de servicii integrate în domeniul transporturilor. Achiziţia consolidează poziţia sa de jucător cheie în industria feroviară şi reafirmă statutul său de contributor semnificativ la dezvoltarea economiei româneşti.

”Integrarea activităţii Knorr-Bremse România va contribui la dezvoltarea unor soluţii de mobilitate inovatoare, sigure şi eficiente pentru clienţi Grampet, atât pe plan local, cât şi internaţional. Totodată, tranzacţia subliniază angajamentul grupului de a se adapta la schimbare, de a performa şi a se extinde constant pe piaţă. De a investi în dezvoltarea durabilă a industriei feroviare, în inovaţie, calitate şi sustenabilitate, în creşterea siguranţei şi eficienţei transporturilor. Consolidarea unei companii locale cu expertiză globală în sisteme critice de siguranţă creşte autonomia tehnologică şi reduce dependenţa de furnizori externi. Această achiziţie înseamnă dezvoltarea sectorului feroviar, creşterea competenţelor tehnice şi întărirea competitivităţii economice a României”, precizează Grampet.

Grampet Group este o multinaţională românească şi jucător în domeniul dezvoltării de soluţii integrate de transport de marfă şi logistică. Cu o activitate de peste 25 de ani pe piaţa locală şi europeană – având afaceri în România, Germania, Bulgaria, Ungaria, Croaţia Republica Moldova, Serbia, Grecia, Slovenia şi Macedonia – Grampet este, astăzi, cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din Europa Centrală şi de Sud-Est. Operează 450 de locomotive, 20.000 de vagoane şi transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă.

Knorr-Bremse este liderul mondial de piaţă şi tehnologie pentru sisteme de frânare şi un furnizor de top al altor sisteme pentru vehicule feroviare şi comerciale. Are aproximativ 30.500 de angajaţi, în peste 100 de locaţii din 30 de ţări. În 2024, cele două divizii ale Knorr-Bremse au generat împreună venituri de aproximativ 7,9 miliarde de euro. Knorr-Bremse este una dintre cele mai mari companii industriale din Germania, notează News.ro.

