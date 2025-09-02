Un mare distribuitor a anunțat oferta de energie verde. Prețul fix de pe factură prezentat în noua ofertă de curent electric

02-09-2025 | 17:31
PPC Energie a lansat oferta PPC Energie Verde, prin care furnizează energie electrică din surse 100% regenerabile.

Noul produs propune un preț fix al energiei active, de 0,649 lei/kWh, valabil timp de un an pentru contractele încheiate până la 7 septembrie 2025.

Oferta PPC Energie Verde furnizează energie din surse 100% regenerabile – solară, eoliană și hidro – cu impact redus asupra mediului. Clienții care optează pentru acest produs beneficiază de energie curată la un preț accesibil și contribuie la diminuarea amprentei de carbon. Oferta este valabilă atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți, cu un preț fix al energiei active de 0,649 lei/kWh.

Compania mai anunță că tariful de 0,649 lei/kWh reprezintă doar componenta de energie activă, la care se adaugă tarifele de rețea, taxele reglementate și TVA. În consecință, pentru un client din București sau Constanța, costul final estimativ ajunge la aproximativ 1,3 lei/kWh, potrivit PPE Energie. Oferta integrală poate fi consultată AICI.

Așadar, la un consum mediu lunar de 250 kWh și un preț final estimativ de 1,30 lei/kWh, factura pentru componenta de energie ar ajunge la aproximativ 325 de lei. Costul total poate varia însă în funcție de tarifele de distribuție aplicate în fiecare zonă și de alte componente reglementate. Oferta este disponibilă până la 7 septembrie și poate fi consultată pe site-ul companiei.

Citește și
bogdan ivan
Proiecte blocate, facturi uriașe: Ministrul Energiei vrea ”minuni” până la anul

Oferta promoțională PPC Energie Verde este disponibilă până la 7 septembrie 2025 și se adresează tuturor clienților casnici, noi sau existenți. Contractarea se poate face online, printr-un proces simplu care durează doar câteva minute, cu prezentarea cărții de identitate și a unei facturi de la furnizorul actual. Alternativ, oferta poate fi accesată și în rețeaua de 80 de magazine PPC din întreaga țară.

Electrica Furnizare și-a făcut publică noua ofertă de tarife

Electrica Furnizare, cel de-al treilea mare furnizor de electricitate pentru populație după numărul de clienți, și-a făcut publică oferta. Prețul per kilowatt/oră se înscrie în media pieței, dar mult peste oferta Hidrolectrica.

Electrica Furnizare a anunțat un preț de energie electrică activă de 0,79236 lei/kWh fără TVA. Acesta este însă tariful de bază, la care se adaugă o serie de alte taxe și TVA-ul mărit acum o lună de la 19 la 21%, astfel că prețul final, conform ofertei publice, este de 1,54280, pentru sucursala Distribuție Energie Electrică România. În alte zone geografice, tariful companiei este cu foarte puțin mărit, în jur de 1,55 lei per kilowatt/oră.

Conform comparatorului de prețuri ANRE, pentru București, Hidroelectrica are cel mai mic tarif final pentru consumatorul casnic, adică 1.06 lei pe kilowatt/oră, urmat de Nova Power and Gas- 1,18, Grenerg - 1,21, PPC Energie - 1,3, Eon - 1,44 și Electrica Furnizare - 1,47. Sunt și multe alte oferte peste acest prag. Cel mai probabil, însă datele nu sunt actualizate zilnic - de aici și diferența între oferta din tabel și prețul anunțat acum de Electrica Furnizare.

Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent

Ministrul Energiei a anunțat că efectele măsurilor pentru reducerea prețurilor la energie se vor vedea în următoarele 6-12 luni. Consumatorii vulnerabili vor primi în septembrie un voucher de 50 de lei lunar pentru a compensa creșterea facturilor.

Ministrul Energiei a fost întrebat într-o conferinţă de presă cât timp va dura ca efectele măsurilor luate să se vadă în scăderea preţurilor la facturile de energie.

”Durata de implementare medie variază între două săptămâni şi şase luni de zile. Eu cred că un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ şase luni, un an, până la care să vedem primele efecte. Ceea ce pot să vă spun, analizând comparatorul de preţuri, în această dimineaţă, înainte de a intra în conferinţa de presă, după discuţiile de acum două luni, în care am agreat acest pact între stat şi privat, prin care am convenit că este extrem de important să avem o reducere a preţului, cred că a contat foarte mult şi faptul că avem deja trei oferte care sunt sub preţul plafonat la 1,30 lei, înainte de data de 1 iulie, şi care sunt la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,30 lei”, a spus el.

Prețurile practicate de cei mai mari furnizori de energie din România, potrivit ANRE:

► Hidroelectrica: de la 1,07 lei/KWh

► Nova Power: de la 1,19 lei/KWh

► PPC (fosta Enel): de la 1,30 lei/KWh

► E.ON: de la 1,36 lei/KWh

► Engie România: de la 1,40 lei/KWh

► Electrica: de la 1,50 lei/KWh

Dată publicare: 02-09-2025 16:27

Când vor primi românii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
Stiri Economice
Când vor primi românii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent

Ministrul Energiei a anunțat că efectele măsurilor pentru reducerea prețurilor la energie se vor vedea în următoarele 6-12 luni. Consumatorii vulnerabili vor primi în septembrie un voucher de 50 de lei lunar pentru a compensa creșterea facturilor.

Proiecte blocate, facturi uriașe: Ministrul Energiei vrea ”minuni” până la anul
Stiri actuale
Proiecte blocate, facturi uriașe: Ministrul Energiei vrea ”minuni” până la anul

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că obiectivele strategice ale României sunt clare: transformarea din importator net de energie în exportator de energie și reducerea prețului la energie electrică sub media Uniunii Europene.

Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche

Horoscop 1 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată.  

”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură
Stiri actuale
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, în apropierea localității Simila din județul Vaslui. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri.

Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală
Stiri Politice
Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

