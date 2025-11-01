Un furnizor gigant britanic de energie intră pe piața din România. Compania a solicitat deja acordarea licenței

01-11-2025 | 10:17
Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică.

Claudia Alionescu

Compania britanică Centrica, furnizor de energie, va intra în România, unde a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică, potrivit datelor transmise de Profit.ro, citat de News.ro.

Compania este furnizor pentru locuinţe şi societăţi.

Furnizează energie şi servicii pentru peste 10 milioane de clienţi rezidenţiali şi comerciali.

Centrica are opt birouri pe două continente şi peste 20.000 de angajaţi şi tranzacţionează energie electrică, gaze, gaze naturale lichefiate şi certificate verzi, conectând producătorii, furnizorii şi cumpărătorii de energie pe pieţele angro de energie.

Compania este unul dintre cei mai mari administratori de active regenerabile din Europa, cu o capacitate contractuală de peste 16,5 GW, din care peste 85% sunt active regenerabile.

Anul trecut a avut afaceri de aproape 20 miliarde lire sterline.

Sursa: News.ro

