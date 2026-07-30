Condusă de industrie şi sprijinită de fonduri UE şi naţionale în valoare de până la 10 miliarde euro, se preconizează că iniţiativa va debloca investiţii private în valoare de cel puţin 20 de miliarde euro în întreaga Uniune, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.

Aceasta va extinde capacitatea de calcul a IA a Europei şi va oferi întreprinderilor nou-înfiinţate, întreprinderilor în curs de extindere, întreprinderilor mici şi mijlocii, industriei, mediului academic şi autorităţilor publice acces la infrastructură pentru formarea, deducţia şi ajustarea modelelor avansate de IA de frontieră, a informat Comisia Europeană.

Ministerul Economiei anunța în iunie că și-a depus oficial candidatura pentru a obține finanțare de Uniunea Europeană pentru o gigafabrică IA de 4 miliarde de euro, care ar urma să fie construită la Cernavodă și la Doicești.

Gigafabricile de IA vor combina procesoare avansate de IA, stive de tehnologii software şi cloud, conectivitate de mare viteză şi centre de date eficiente din punct de vedere energetic. Împreună cu reţeaua europeană de 19 fabrici de IA, acestea vor consolida poziţia de lider tehnologic, rezilienţa şi autonomia strategică a Europei.

Iniţiativa va asigura faptul că Europa poate dezvolta IA avansată pe propria infrastructură, în conformitate cu normele şi valorile UE. Tehnologiile IA dezvoltate în gigafabricile de IA vor respecta standardele UE privind protecţia datelor, siguranţa, securitatea şi etica.Pot candida consorţii sau vehicule cu scop special care reunesc întreprinderi, entităţi publice, investitori şi alţi parteneri.

Gigafabricile de IA pot fi stabilite într-un singur stat membru, fie într-un singur amplasament, fie în mai multe locaţii. Acestea pot include, de asemenea, evoluţii transfrontaliere în mai multe state membre prin intermediul instalaţiilor de calcul distribuite bazate pe IA.

Propunerile vor fi supuse unei evaluări competitive pentru a selecta proiectele de succes, a indicat Executivul comunitar.

UE vrea construirea a până la 7 gigafabrici de IA

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanţă (întreprinderea comună EuroHPC) şi statele membre vor achiziţiona în comun timpi de acces la calcul de la gigafabricile de IA selectate.

Optsprezece state membre au semnat un acord de achiziţii publice comune cu întreprinderea comună EuroHPC: Croaţia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania şi Suedia.

Procesul de achiziţii publice va sprijini până la şapte gigafabrici de IA în două etape consecutive de dezvoltare şi în două loturi, statele membre participante corelând finanţarea din partea UE. Finanţarea publică acţionează ca un catalizator puternic pentru iniţiativă, stimulând investiţiile private profunde necesare pentru construirea şi exploatarea acestor instalaţi, a informat Executivul comunitar.

Primul lot va sprijini până la patru proiecte, fiecare eligibil pentru o finanţare UE de până la 100 de milioane euro în prima etapă şi până la 400 de milioane euro suplimentare pe proiect în a doua etapă. Fiecare gigafabrică selectată în acest lot trebuie să implementeze cel puţin la fel de multe dintre cele mai avansate procesoare de IA ca cele instalate în prezent în cea mai puternică fabrică de IA din Europa.

În faza a doua, capacitatea trebuie să crească de cel puţin trei ori faţă de acest nivel. Al doilea lot va sprijini până la trei proiecte, fiecare eligibil pentru o finanţare UE de până la 200 de milioane euro în prima etapă şi până la 800 de milioane euro suplimentare pe proiect în a doua etapă. Fiecare Gigafactory selectată în acest lot trebuie să implementeze de până la două ori mai multe dintre cele mai avansate procesoare de IA decât cele instalate în prezent în cea mai puternică fabrică de IA din Europa. În faza a doua, capacitatea trebuie să crească de cel puţin patru ori faţă de acest nivel.

Black Sea AI Gigafactory, numele proiectului românesc

IA avansată depinde de hardware de calcul foarte specializat. Pe măsură ce adoptarea IA la nivel mondial se accelerează, accesul la infrastructura suverană de IA la scară largă devine din ce în ce mai important pentru competitivitatea industrială şi suveranitatea tehnologică a Europei.

Consorţiile de gigafabrici de IA pot achiziţiona hardware în oricare dintre cele două etape de dezvoltare a gigafabricii de IA de la orice furnizor de hardware din Europa sau din ţări care împărtăşesc aceeaşi viziune. O parte din aceste achiziţii pot fi dedicate întreprinderilor nou-înfiinţate şi întreprinderilor în curs de extindere europene, gigafabricile de IA oferind oportunităţi concrete de consolidare a lanţului de aprovizionare digital european.

În acelaşi timp şi ca urmare a acordului comercial UE-SUA, Comisia a semnat trei scrisori de intenţie cu principalii furnizori de hardware din SUA, AMD, NVIDIA şi Qualcomm, pentru a se asigura că consorţiile au acces neîntrerupt la hardware-ul necesar.

„Black Sea AI Gigafactory” este numele proiectului României prin care se dorește convingerea Comisiei Europene să acorde țării noastre una dintre cele patru gigafabrici pe care intenționează să le construiască în statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Termene.

Proiectul este coordonat de Autoritatea pentru Digitalizarea României și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Ministerul a înscris oficial proiectul pentru finanțare în iunie, când a fost transmisă o scrisoare de intenție către Comisia Europeană, pentru proiectele realizate prin programul EuroHPC Joint Undertaking.

Gigafabrica AI românească ar urma să fie alimentată cu energie de la Centrala Nucleară de la Cernavodă

„Black Sea AI Gigafactory” din România va sprijini reconstrucția digitală a Ucrainei, integrarea digitală a Republicii Moldova, dar și extinderea serviciilor AI spre Serbia și Turcia. Proiectul gigafabricii AI românești prevede instalarea a peste 100.000 de acceleratoare AI în două locații strategice.

Într-o primă fază, o parte din acceleratoarele AI ar fi situate la Cernavodă (Faza I), în apropiere de centrala nucleară din localitate. Apoi, restul de acceleratoare AI ar fi amplasate la Doicești (Faza II), din județul Dâmbovița. Aici ar urma să fie realizat un minireactor nuclear pentru producerea de energie. Proiectul acesta energetic nu a trecut încă de partea teoretică.

Ambele situri au fost selectate datorită avantajelor majore legate de energie, infrastructură digitală și conectivitate internațională de mare viteză. „Cernavodă oferă alimentare directă din reactoarele nucleare și o conexiune prin fibră optică la rețelele europene majore, inclusiv prin cabluri submarine. Doicești este un sit industrial cu potențial de co-localizare SMR (reactoare modulare mici), răcire hibridă și integrare cu infrastructura digitală națională”, susțin reprezentanții MEDAT.

AI Gigafactory va fi alimentată de un mix energetic de până la 1.500 MW, provenit din surse sustenabile, cu accent pe energie nucleară, fără emisii de carbon. „Astfel, România se poziționează ca un pol strategic european pentru infrastructură AI și supercomputing, cu impact redus asupra mediului”, se precizează într-un comunicat al ministerului.