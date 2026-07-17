Poate ați văzut deja că foarte multe business-uri, afaceri mici, locale, folosesc cam același tip de postere. De la covrigării ori magazine de haine, toate par să folosească acum ceea ce unii specialiști din afară numesc ”pandemia” posterelor făcute de inteligența artificială.

Gabriel Frăsineanu, fondatorul unei agenții de creație, a fost invitat la iLikeIT pentru a ne da detalii despre acest ”trend”: ”În momentul ăsta avem o explozie de u a utilizării acestui tool dintr-o motiv foarte eficient. Costurile sunt convertite doar în timp, nu în bani, deci costurile sunt zero sau aproape de zero, deci aduc accesibilitate foarte mare, ceea ce e foarte important pentru afacerile mici și mijlocii. Însă efectele secundare sunt că toate par a fi făcute cu aceeași mână, de același brand, pentru același produs”.

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