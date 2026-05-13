În schimb, cererea uriașă se îndreaptă către munca manuală necesară pentru infrastructura de care această tehnologie are nevoie, relatează fortune.com.

Aceasta este și opinia CEO-ului Nvidia, Jensen Huang. Vorbind duminică la ceremonia de absolvire a promoției 2026 de la Carnegie Mellon University, Huang a descris o piață a muncii în era IA care depășește cu mult limitele diplomelor în software și inginerie.

„IA oferă Americii oportunitatea de a construi din nou. Electricieni, instalatori, fierari, tehnicieni, constructori — acum este momentul vostru”, a spus Huang.

„IA nu creează doar o nouă industrie a calculatoarelor, ci o nouă eră industrială.”

Investițiile în infrastructura fizică necesară dezvoltării inteligenței artificiale sunt, într-adevăr, uriașe.

Cheltuielile de capital ale celor mai mari companii tech din SUA ar putea ajunge la aproximativ 700 de miliarde de dolari anul acesta, în mare parte din cauza angajamentelor de a construi centre de date și alte infrastructuri necesare pentru antrenarea, implementarea și întreținerea modelelor IA.

La nivel global, dezvoltarea accelerată a centrelor de date ar putea genera investiții de aproape 7 trilioane de dolari până la sfârșitul deceniului, dacă firmele vor reuși să țină pasul cu cererea, potrivit unui raport McKinsey publicat anul trecut.

În timp ce locurile de muncă de birou, mai ales cele puternic expuse inteligenței artificiale, par tot mai nesigure, cererea uriașă pentru infrastructura necesară IA îi face pe Huang și pe alți lideri din industrie să vadă meseriile tradiționale drept o alegere inspirată pentru noii absolvenți.

Unele date sugerează că Huang ar putea avea dreptate.

O analiză din martie a câtorva milioane de anunțuri de angajare realizată de firma de recrutare Randstad a constatat că cererea pentru meserii calificate a crescut cu 27% în ultimii trei ani.

Cererea pentru muncitori în construcții a crescut cu 30%, pentru sudori cu 25%, iar pentru electricieni cu 18%, potrivit raportului.

În același timp, companiile nu reușesc să angajeze suficienți tineri pentru a ține pasul cu nevoile lor și pentru a înlocui milioanele de muncitori în vârstă care ies la pensie, arată un raport recent al JLL.

Un blocaj al forței de muncă

Liderii din domeniul inteligenței artificiale vorbesc adesea despre hardware și puterea de calcul ca fiind principalele limite care încetinesc dezvoltarea tehnologiei, însă lipsa muncitorilor care să construiască efectiv această infrastructură devine rapid un obstacol major.

Și nu este o problemă exclusivă a industriei IA.

„Cred că există intenție, dar nu există oameni care să susțină această ambiție”, a declarat CEO-ul Ford Motor Company, Jim Farley, pentru Axios în septembrie, referindu-se la lipsa de interes pentru meseriile care ar putea susține obiectivele țării privind centrele de date și readucerea producției industriale în SUA.

Problemele angajatorilor ar putea deveni un avantaj pentru muncitori, deoarece Huang a sugerat anterior că meseriașii ar putea ajunge curând la salarii de șase cifre chiar de la începutul carierei.

În discursul său din weekend, Huang i-a provocat pe studenți să profite de acest moment.

„Aceasta este cea mai mare dezvoltare de infrastructură tehnologică din istoria omenirii și o oportunitate unică într-o generație de a reindustrializa America”, a spus el.

„Pentru a susține inteligența artificială, America va construi fabrici de cipuri, fabrici de computere, centre de date și facilități avansate de producție în întreaga țară.”, a mai precizat el.

Deși centrele de date și infrastructura IA au crescut cererea pentru construcții și alte meserii calificate, nu toate semnalele din industrie sunt pozitive.

În primul rând, speranțele privind o creștere a angajărilor și a salariilor mai mari depind de evoluția industriei IA, care este una volatilă, iar muncitorii implicați în construcția centrelor de date nu au garanția unui loc de muncă permanent după finalizarea proiectelor.

De fapt, construcția de centre de date a încetinit anul trecut pentru prima dată din 2020, deoarece dezvoltatorii s-au confruntat cu întârzieri legate de legile de zonare, autorizații și asigurarea alimentării cu energie electrică.

Dincolo de investițiile în centre de date, construcțiile și meseriile conexe nu au avut o perioadă foarte bună recent.

Cheltuielile pentru construcțiile non-rezidențiale au rămas în mare parte constante din 2024, potrivit organizației profesionale Associated Builders and Contractors.

Mai mult, acestea par acum să scadă ușor, din cauza tarifelor, costurilor mai mari ale materialelor și slăbirii forței de muncă din construcții după măsurile administrației Trump privind imigrația.

Huang a descris un viitor cu numeroase locuri de muncă bine plătite în meseriile tehnice, iar tot mai mulți tineri — fie dezamăgiți de studiile universitare de patru ani, fie interesați de cariere „rezistente la IA” — încep să vadă aceste profesii ca pe o opțiune reală.

Totuși, la fel ca în cazul angajaților de birou, viitorul muncitorilor calificați ar putea fi strâns legat de evoluția tehnologiei pe care ei înșiși o ajută să fie construită.