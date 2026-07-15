Cei mai mulți spun că o folosesc pentru a-și ușura activitățile de zi cu zi și pentru a termina mai repede ce au de făcut.

În același timp, se tem că această tehnologie ar putea duce la dispariția unor locuri de muncă.

Robert Berza – director EdgeInstitute: „Noi suntem la al cincilea val și e clar că există un optimism legat de digitalizarea României, oamenii vor mult mai multe servicii digitale, peste 80% dintre ei spun că România trebuie să se miște mai repede în zona asta, acum am început să punem întrebări legate de AI. Vedem foarte clar, ceea ce spuneți și voi, 83% dintre românii peste 18 ani spun că folosesc inteligența artificială, dar aș extrage o subcategorie aici: între 18 și 39 de ani- aproape 95% dintre români spun că folosesc AI.”

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