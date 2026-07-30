Suma include, pe de o parte, o tranșă suplimentară din primul calendar de produse pentru achiziționarea de drone și, pe de altă parte, finanțare suplimentară pentru drone cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de luptă Gripen, potrivit Agerpres.

„Astăzi investim încă 3,47 de miliarde de euro pentru a ajuta la protejarea cerului Ucrainei. Prin această nouă plată, în cadrul pachetului nostru de împrumuturi de 90 de miliarde de euro, ajutăm Ucraina să își apere populația”, a declarat, într-un comunicat, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„În plus, ne apropiem industriile noastre de apărare, combinând scala industrială a Europei cu inovația de neegalat a Ucrainei. Acesta este noul nostru Pact al Dronelor, care prinde formă. Și ca acest nou sprijin să transmită un mesaj clar: fiecare atac rusesc întărește determinarea Ucrainei de a fi liberă și hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a subliniat von der Leyen.

Miliarde de euro pentru consolidarea apărării

Din totalul împrumutului de sprijin destinat Ucrainei, 60 de miliarde sunt destinate consolidării capacităților și industriei de apărare ale țării.

În cadrul acestei alocări, Comisia a deblocat deja 3,9 miliarde de euro pe 30 iunie și 1,1 miliarde pe 15 iulie, înaintea plății de joi.

Doar în 2026 este prevăzut să se deblocheze 28,3 miliarde de euro în cadrul acestei alocări pentru apărare, sumă care include atât ceea ce a fost deja plătit, cât și ceea ce urmează să fie plătit. Distribuția finală se va stabili în septembrie, odată cu adoptarea calendarului produselor, iar plățile se vor întinde până la sfârșitul anului.

Noi fonduri pentru Ucraina în 2026

În afara acestei plăți, Consiliul UE a modificat joi așa-numita Facilitate pentru Ucraina și planul său corespunzător, cu foaia de parcurs a reformelor pe care Kiev trebuie să le îndeplinească înainte de a primi plățile din acest instrument.

Modificarea adaugă 8,3 miliarde de euro finanțare suplimentară pentru 2026, bani proveniți din bugetul împrumutului de sprijin pentru Ucraina.

Facilitatea pentru Ucraina, în vigoare din 1 martie 2024, oferă peste 50 de miliarde de euro în finanțare stabilă – granturi și împrumuturi –, pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea Ucrainei în perioada 2024–2027.

De la intrarea sa în vigoare, au fost plătiți deja șase miliarde de euro în finanțare provizorie, 1,89 miliarde în prefinanțare și șapte tranșe, pentru un total de aproximativ 21,6 miliarde de euro.