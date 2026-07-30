Bietele patrupede au fost găsite flămânde, însetate și ținute în lanț zile întregi, fără o mângâiere. Poliția a emis de o lună ordine de plasare în adăpost, dar, cum județul nu are un asemenea spațiu, un ONG din oraș caută oameni și asociații care pot veni în ajutorul animalelor.

Într-o curte din comuna Popești, județul Iași, sunt aproape 300 de câini adunați din împrejurimi. Cei mai mulți, într-o stare deplorabilă – slabi, însetați și chinuiți în lanț. Proprietarul, un bărbat care spune că i-a adunat din compasiune, recunoaște că este depășit de situație.

Laurențiu Pârău, proprietar: „Am venit cu 50 și în 5 ani am ajuns la 350. Problema e că nu mai găsesc oameni să ajute la curățenie, iar de o lună mă confrunt cu o problemă de sănătate a mamei, ea mă ajuta”.

Din martie, cazul a ajuns în atenția poliției, a direcției veterinare și a gărzii de mediu. Autoritățile l-au sancționat pe bărbat cu aproape 5 mii de lei, iar în iunie, din cauza condițiilor improprii, biroul de protecție a animalelor a dispus ordin de plasare în adăpost pentru majoritatea câinilor.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Polițiștii biroului pentru poliția animalelor au efectuat verificări atât în lunile aprilie, mai, cât și în perioada 16-18 iunie, la domiciliul persoanei, ultima dată fiind emis ordin de plasare a câinilor în adăpost pentru 244 de exemplare”.

În lipsa unui astfel de loc în județul Iași, asociația Save Our Paws încearcă să salveze cât mai mulți câini și caută ajutor printre oamenii cu suflet care pot prelua animalele.

Emma Stratulat, președinte Asociația Save Our Paws: „Foarte mulți se află într-o stare critică de sănătate. Trebuie să preluăm cât mai mulți dintre ei, pentru a-i putea salva. Altfel își vor pierde viața în acest loc”.

Simona Mantescu, voluntar asociație: „Nu am cuvinte să vă spun cât de multă nevoie avem de ajutor, de oameni care pot să-i ia în adopție, în foster, să vină să ne ajute. Avem nevoie și de voluntari care să vină să pună apă. Mai ales că se anunță o perioadă extraordinar de călduroasă. Suferă foarte tare de sete”.

Medicul veterinar care a examinat câinii spune că sunt numai piele și os.

Mădălin Lupea, medic veterinar: „Cred că îi hrănesc o dată la 2-3 zile. Pentru noi e un șoc, încercăm să luăm cât mai mulți dintre ei”.

Până acum, asociația a reușit să scoată în jur de 70 de câini. Mai așteaptă însă peste 200 de exemplare. Persoanele care se pot implica să ajute pot contacta asociația pe rețelele sociale.