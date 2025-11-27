TVA-ul pentru HORECA ar putea rămâne 11% și în 2026. Decizia depinde de încasările la bugetul de stat

Ministrul Finanțelor anunță că TVA-ul de 11% pentru mâncare și cazare în HORECA ar putea rămâne neschimbat și anul viitor.

Sunt așteptate în această perioadă rezultatele creșterii TVA din vară, când pentru serviciile de ospitalitate din restaurante, hoteluri și cafenele cota a fost mărită de la 5% la 11%, cât este acum.

Ar putea ca TVA-ul pentru acest sector să rămână la 11%, spune ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, dacă vor vedea guvernanții că s-au strâns mai mulți bani din această taxă la buget.

HORECA este unul dintre puținele domenii care au rămas cu o cotă redusă de TVA față de cea generală, de 21%.

Condiția pentru ca HORECA să aibă cotă redusă e legată de încasările la bugetul de stat, care ar trebui să crească. O decizie va fi luată luna viitoare. Deocamdată, în Guvern se discută o nouă împărțire a banilor din buget.

Prioritate va avea domeniul sănătății, care va primi cei mai mulți bani – peste 2 miliarde de lei care vor fi alocați pentru spitale, medicamente și concedii medicale.

