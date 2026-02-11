Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Mehmet Nuri Ersoy, informează publicaţia Kathimerini, potrivit Agerpres.

Oficialul se aşteaptă ca ţara să ajungă în 2026 la venituri din turism de 57 miliarde de euro.

Conform Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO), Turcia se situa în 2017 pe locul opt în rândul ţărilor cu cei mai mulţi turişti şi a urcat pe locul patru până în 2024, a explicat Ersoy. În privinţa veniturilor din turism, Turcia era pe locul 15 în 2017 şi pe şapte în 2024.

Oficialul a declarat că Turcia a dezvoltat capacităţi solide de gestionare a crizelor, iar sectorul turismului se extinde dincolo de "mare, nisip şi soare", pe segmentul turismului cultural şi religios, ecoturismului, arheologie, turism medical, gastronomie, turism de afaceri, croaziere şi turism în perioada iernii.

El a adăugat că programele "Moştenire pentru viitor" şi "Noaptea muzeelor" sunt printre exemplele de succes ale Turciei.

În 2025, cei mai mulţi turişti au venit din Rusia (6,9 milioane), Germania (6,75 milioane) şi Marea Britanie (4,27 milioane).