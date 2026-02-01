

"Am citit cu stupefacţie prima declaraţie publică în calitate de ministru al turismului a domnului Irineu Ambrozie Dărău. Este, pur şi simplu, halucinantă! Nu este, din păcate, un accident. Se conturează deja un tipar: fiecare nou ministru USR care ajunge la turism îşi începe mandatul cu o declaraţie şocantă despre domeniu. Ne întrebăm, pe bună dreptate, dacă nu cumva există un pariu intern în partid - cine reuşeşte să facă mai mult rău turismului românesc? Domnul ministru nu pare preocupat de scăderea dramatică a numărului de turişti români şi străini, de lipsa de promovare externă, de prăbuşirea competitivităţii României ca destinaţie turistică sau de falimentul iminent al multor operatori din domeniu. Nicidecum! Îl preocupă evaziunea fiscală din HoReCa - subiect despre care afirmă că "ştie" şi că este "informat". Să fim foarte clari: nu negăm existenţa evaziunii fiscale. Este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism (...) Îi reamintim şi noi, cu această ocazie, domnului ministru, că evaziunea fiscală este atributul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor de control, nu o politică publică de turism şi, cu atât mai puţin, o viziune de dezvoltare", menţionează asociaţia de profil.



Potrivit sursei citate, noul ministru al Turismului "pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său".



"După ce aţi majorat TVA-ul, crescând implicit stimulentele pentru evaziune - pentru că este evident că se câştigă mai mult eludând TVA-ul de 11% decât unul de 5% sau 9% - aceasta este soluţia Guvernului pentru a "eradica" evaziunea fiscală? Să se roage public de operatori să nu mai facă evaziune? Este, din păcate, penibil. Din păcate, domnul Irineu Ambrozie Dărău pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său, domnul Mituţă, ceea ce ridică o întrebare legitimă: este aceasta strategia partidului pe care îl reprezintă - distrugerea turismului românesc? Domnule ministru, ar fi trebuit să ştiţi că încasările din turism sunt în scădere abruptă, ca efect cumulativ al: scăderii puterii de cumpărare, creşterii TVA, exploziei preţurilor la energie,

majorării taxelor şi impozitelor locale şi, nu în ultimul rând, dispariţiei voucherelor de vacanţă. Voucherele pe care colegul dumneavoastră, Radu Miruţă, le-a atacat furibund, catalogându-le drept "o golăneală", au susţinut, ani la rând, turismul intern, fiscalizarea domeniului şi crearea de locuri de muncă", afirmă ANAT.



În viziunea Asociaţiei, un ministru al Turismului "ar trebui să vorbească despre strategie, promovare, conectivitate, competitivitate şi predictibilitate fiscală, nu despre rugăminţi publice adresate operatorilor economici".



"Ar trebui să propună politici care încurajează conformarea voluntară, nu să creeze condiţiile perfecte pentru evaziune şi apoi să se mire de efecte. În încheiere, vă adresăm o întrebare simplă, dar esenţială: Aveţi, în general, vreo idee despre turism şi despre responsabilitatea publică pe care o presupune această funcţie, domnule Irineu Ambrozie Dărău?", se arată în comunicat.

