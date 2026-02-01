FPTR precizează că nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional. Potrivit federaţiei, turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România.

Reacția federației din turism vine la scurt timp după ce ministrul a spus într-un interviu că cei din turism trebuie ”să contribuie la diminuarea evaziunii fiscale”.

”Aş spune să rămână aşa garantat până în 2028. S-a făcut un efort în turism şi în HoReCa, cred că trebui să rămână aşa, dar am un asterix: rog pe oricine ne ascultă, din turism, să contribuie la diminuarea evaziunii fiscale în această zonă. Pentru că statul poate exista şi poate păstra taxele, nivelul taxării în condiţiile în care se colectează bani la buget. E foarte important, să fim corecţi unii cu alţii. Să facă şi statul efort, să scadă cheltuieli, să păstreze taxele constante, dar şi oamenii care sunt într-o branşă să îşi plătească dările correct, pentru că altfel ne furăm căciula unii altora”, a declarat ministrul la ”Adevărul”, potrivit News.ro.

El a spus şi că voucherele de vacanţă acordate au fost un fel de perfuzie pe termen scurt în turism şi trebuie calculat exact ce înseamnă eliminarea lor, iar ”pe termen mediu-lung trebuie soluţii sustenabile”.

”Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră a Confederaţiei Patronale CAIR, înfiinţată în anul 1992 şi reprezentativă din anul 2006 pentru sectorul de negociere colectivă „turism, hoteluri şi restaurante”, îşi exprimă public indignarea faţă de declaraţiile recente ale ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, declaraţii care induc ideea că operatorii economici din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală. FPTR nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional”, arată FPTR, într-un comunicat transmis duminică.



”Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România. În urma discuţiilor constante purtate de FPTR cu conducerea Ministerului Finanţelor Publice, s-au desprins concluzii clare şi fără echivoc, inclusiv din partea autorităţilor fiscale: evaziunea fiscală în rândul operatorilor economici clasificaţi şi licenţiaţi din turism este semnificativ sub media naţională; marea evaziune se regăseşte, în principal, în: unităţi de alimentaţie publică neclasificate, structuri de cazare neclasificate, activităţi care nu aparţin turismului şi nu sunt parte a sectorului reprezentat de FPTR”, subliniază federaţia.

Potrivit FPTR, organizaţiile patronale din turism, prin dialogul cu autorităţile centrale, au protejat bugetul de stat, nu evaziunea.

”Domnule ministru Ambrozie-Irineu Darău, a confunda, voit sau din necunoaştere, turismul reglementat cu economia subterană reprezintă o eroare gravă de politică publică. Este esenţial de reamintit că menţinerea cotei reduse de TVA pentru activităţile din structurile de primire turistică şi alimentaţie publică a fost rezultatul dialogului ferm şi argumentat purtat de FPTR cu Ministerul Finanţelor Publice, dialog care a avut ca rezultat: creşterea gradului de conformare fiscală, reducerea presiunii asupra operatorilor economici corecţi, declararea unui volum mai mare de venituri la buget”, spun reprezentanţii FPTR.

A sugera că acest sector este „tolerat” sau „rugat” să nu facă evaziune este nu doar fals, ci şi o insultă la adresa unui întreg ecosistem economic, adaugă ei.

”FPTR consideră nedemnă şi periculoasă persistenţa unei gândiri care relativizează evaziunea fiscală, prezentând-o ca pe un fenomen de „supravieţuire”, aşa cum s-a sugerat public şi de alţi membri ai guvernului, inclusiv la ultimul târg de turism organizat la Cluj-Napoca de către ANAT. Astfel de afirmaţii mută responsabilitatea de la instituţiile abilitate către mediul privat, banalizează încălcarea legii şi par mai degrabă o tentativă de a acoperi eşecul statului în combaterea evaziunii reale, decât o soluţie”, declară ei.

FPTR solicită ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, să îşi ceară scuze public faţă de angajatorii din turism, faţă de cei peste 200.000 de salariaţi care muncesc corect în acest sector, şi să înceteze generalizările periculoase care stigmatizează un domeniu vital pentru economia României.

Invocând ”colaborarea defectuoasă” avută cu predecesorul său, Radu-Dinel Miruţă, care a afirmat public că: „Oameni buni, eu funcţionez astfel. Haideţi, din 15.000 de probleme pe care mi le spuneţi, să stabilim 3. Spuneţi-mi 3, dintre care îmi asum să rezolv 2. După ce le facem pe acestea, le dăm deoparte şi continuăm cu altele.”, patronatele din turism supun atenţiei ministrului următoarele aspecte:

”- Cu toate că a existat acordul dumneavoastră, salariaţi din minister tergiversează de mai mult timp semnarea protocolului ce urmează a fi încheiat între minister şi FPTR cu privire la deschiderea, în condiţii optime, a sezonului estival 2026. Nu înţelegem cine a dispus elaborarea unei a treia variante a proiectului de protocol, variantă prin care a fost exclusă presa naţională de la prima vizită pe litoral, din 17-18 februarie, iar conţinutul documentului a fost „secretizat”

- Cu toate că FPTR nu face parte din Consiliul Consultativ al Turismului (CCT), vă rugăm să analizaţi posibilitatea participării dumneavoastră, în data de 4 februarie, la şedinţa CCT, în cadrul căreia se vor discuta 7 teme dintr-un număr mult mai mare de probleme, a căror rezolvare de către autoritatea centrală pentru turism este tergiversată de foarte mult timp”, menţionează FPTR.

FPTR, membră a Confederaţiei Patronale C.A.I.R., a fost înfiinţată în 1992 şi este reprezentativă din 2006 pentru sectorul turism, hoteluri şi restaurante. Reuneşte 3.286 de angajatori cu 59.255 de salariaţi, reprezentând 34% din forţa de muncă din domeniu, majoritar cu capital autohton.



