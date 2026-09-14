Reuniunea are loc pe fondul presiunilor pentru noi referendumuri și al tensiunilor cu Londra, liderii celor trei regiuni dorind să ceară transferul unor competențe suplimentare, informează Agerpres, care citează EFE.

Prim-ministrul galez Rhun ap Iorwerth, liderul partidului Plaid Cymru, îi va primi luni pe omologul său scoţian, John Swinney (Partidul Naţional Scoţian), şi pe omoloaga sa nord-irlandeză, Michelle O'Neill (Sinn Fein), într-o întâlnire în calitate de lideri de partide cu aspiraţii independentiste mai degrabă decât ca şefi ai guvernelor regionale britanice.

Reprezentanţii celor trei formaţiuni politice vor redacta o declaraţie comună în care vor cere executivului de la Londra dreptul de a organiza referendumuri pentru independenţă şi de a recâştiga mai multe competenţe, într-o mişcare care urmăreşte să sporească presiunea asupra prim-ministrului britanic Andy Burnham.

La acest summit, care va avea loc într-un hotel de lux din Cardiff, este de asemenea de aşteptat să participe şi lidera opoziţiei din Irlanda, Mary Lou McDonald (Sinn Fein).

Declarațiile lui Trump despre Irlanda au amplificat tensiunile

Întâlnirea are loc la doar două zile după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat în timpul unei vizite la Dublin că i-ar plăcea să vadă Irlanda "unită" şi că acest lucru se va întâmpla "mai devreme sau mai târziu", declaraţii care au fost foarte criticate în Regatul Unit, în special de către partidele de opoziţie.

„Pentru prima dată în istorie, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord sunt conduse de prim-miniştri favorabili independenţei”, a afirmat Swinney într-un comunicat.

„Mâine, la Cardiff, sper să pot discuta despre un viitor mai bun cu parteneri din restul acestor insule şi aceasta este posibil odată cu noul început pe care îl presupune independenţa”, a declarat liderul scoţian.

Ministrul şef scoţian a afirmat că actualul „statu quo” nu este „sustenabil”, iar premierul britanic Andy Burnham trebuie să accepte că „va rămâne în istorie ca ultimul prim-ministru al Regatului Unit”.

Londra respinge, deocamdată, un nou referendum pentru Scoția

Prim-ministrului britanic Andy Burnham a insistat săptămâna aceasta în Camera Comunelor a Parlamentului de la Londra că posibilitatea unui nou referendum asupra independenţei Scoţiei - după cel din 2014 - este „în afara oricărei discuţii”, deşi a lăsat să se înţeleagă că această poziţie s-ar putea schimba dacă s-ar demonstra existenţa unui consens în favoarea votului din partea populaţiei.

„Nu am cunoştinţă de existenţa unui sprijin majoritar din partea populaţiei (scoţiene) pentru un alt referendum. Până când acest lucru nu se schimbă, nu va exista”, a comentat el.