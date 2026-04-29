Potrivit Euronews, băncile europene de top au înregistrat o creștere pe termen scurt a performanțelor, veniturile din tranzacționare beneficiind de volatilitatea generată de războiul cu Iran, deși riscurile macroeconomice pe termen lung sunt în creștere.

Cea mai mare instituție de credit din Germania, Deutsche Bank, a înregistrat un profit trimestrial record după impozitare de 2,2 miliarde de euro, în creștere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar profitul înainte de impozitare a crescut cu 7%, ajungând la 3 miliarde de euro. Divizia sa de bancă privată a înregistrat o creștere a profitului înainte de impozitare de 39%, ajungând la 681 de milioane de euro.

Veniturile nete au crescut cu 2%, ajungând la 8,7 miliarde de euro. Activele administrate au urcat la 1,8 trilioane de euro, susținute de intrări nete de 22 de miliarde de euro în cadrul diviziilor de bancă privată și de administrare a activelor.

Directorul executiv Christian Sewing: „Profitul record înregistrat în acest trimestru ne oferă un început excelent pentru următoarea etapă a strategiei noastre”.

Banco Santander: Gigantul bancar spaniol înregistrează rezultate impresionante

Banco Santander, cea mai mare instituție de credit din Europa continentală după capitalizarea bursieră, a raportat, de asemenea, rezultate record, profitul atribuibil crescând cu 60%, până la 5,5 miliarde de euro, impulsionat de un câștig de 1,9 miliarde de euro provenit din vânzarea Santander Bank Polska.

Fără a lua în calcul acest element punctual, profitul de bază a crescut cu aproximativ 12%, ajungând la 3,6 miliarde de euro. Veniturile au crescut cu 4%, ajungând la 15,1 miliarde de euro, impulsionate de veniturile nete din dobânzi și de o creștere de 6% a comisioanelor.

Costurile au scăzut cu 3%, îmbunătățind eficiența.

Gigantul bancar elvețian UBS înregistrează o creștere a profitului de 80%

Gigantul bancar elvețian UBS a raportat o creștere de 80% a profitului net în primul trimestru, ajungând la 3,04 miliarde de dolari, impulsionată de performanțele solide din domeniul gestionării averilor și al tranzacționării.

Veniturile au crescut la 13,6 miliarde de franci elvețieni (14,7 miliarde de euro), în timp ce profitul înainte de impozitare a crescut cu 54%.

Conducerea afirmă că impactul economic al conflictului din Iran rămâne gestionabil, chiar dacă este de scurtă durată, deși durata acestuia reprezintă un risc major.

Profitul net al TotalEnergies crește cu 51%

Compania petrolieră multinațională franceză TotalEnergies a raportat o creștere de 51% a profitului net, până la 5,8 miliarde de dolari (4,95 miliarde de euro), susținută de prețurile ridicate la petrol și gaze și de piețele globale mai restrânse.

„TotalEnergies a înregistrat o serie de rezultate solide în primul trimestru... peste așteptări”, a declarat Maurizio Carulli de la Quilter Cheviot, adăugând că „creșterea robustă a producției organice contribuie la compensarea pierderilor din Orientul Mijlociu legate de conflictul în curs”.

Producția a crescut cu aproximativ 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar pentru trimestrul al doilea se așteaptă o creștere similară, în afara unor evenimente neprevăzute.

Compania a anunțat o creștere a dividendelor de 5,9% și o răscumpărare de acțiuni în valoare de 1,5 miliarde de dolari pentru al doilea trimestru al anului 2026, la limita superioară a estimărilor.

Se așteaptă ca prețurile petrolului să rămână ridicate în al doilea trimestru din cauza reluării întârziate a producției, în timp ce piețele de gaze rămân restrânse, cu prețuri europene de 14–15 dolari pe MMBtu, susținute de stocurile reduse și de concurența pentru GNL dintre Europa și Asia.

Excepția din industria auto germană

În același timp, producătorul auto german Mercedes-Benz și-a raportat, de asemenea, rezultatele financiare pentru primul trimestru. Producătorul auto a raportat o scădere bruscă de 17% a profitului operațional, la 1,9 miliarde de euro pentru primul trimestru, veniturile scăzând cu 4,9%, la 31,6 miliarde de euro.

Marja operațională ajustată în divizia de autoturisme a scăzut la 4,1% de la 7,3% în anul precedent, iar profitul net a scăzut cu 17%, la 1,43 miliarde de euro.