„Iranul nu e în stare să se adune. Ei nu știu cum să încheie un acord”, apreciază el. Mesajul este însoțit de un montaj foto cu președintele american, care poartă ochelari de soare, un costum și o cravată negre, înarmat cu o pușcă de asalt, în mijlocul unui decor de război, și comentariul „gata cu omul de treabă!”.

Eforturi în vederea unei opriri a războiului din Iran păreau în continuare într-un punct mort miercuri.

Statele Unite își afișează scepticismul față de o nouă propunere a Iranului în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, aproape complet paralizată.

Site-ul Axios scrie, într-un articol preluat de către agenția oficială iraniană de presă Irna, că propunerea iraniană vizează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să pună capăt războiului și doar ulterior să negocieze în dosarul nuclear.

Însă acest subiect rămâne central pentru Statele Unite și Israel.

Miercuri, The Wall Street Journal dezvăluie, citând oficiali americani, că președintele american și-a însărcinat consilierii să se pregătească de o prelungire a blocadei Iranului.

Donald Trump a anunțat, potrivit acestor surse, la o reuniune de criză, luni, că vrea să continue să exercite presiuni asupra economiei iraniene și exporturilor iraniene de petrol prin blocarea infrastructurilor portuare ale Iranului.

Locatarul Casei Albe „a apreciat că celelalte opțiuni, o reluare a bombardamentelor sau o retragere din conflict, presupun mai multe riscuri decât o menținere a blocadei”, declară WSJ acești oficiali.