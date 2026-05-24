Este vorba despre întreţinerea sistemelor de prelucrare bagaje şi a sistemelor de acces.

Potrivit anunţului de participare, citat de Agerpres, contractul vizează servicii pentru o perioadă de 48 de luni, precum şi achiziţia de echipamente, dispozitive şi materiale necesare efectuării reparaţiilor generate de defecte accidentale sau provocate cu rea intenţie.

Din valoarea totală estimată, aproape 7 milioane de lei reprezintă abonamentul pentru serviciile de întreţinere, iar circa 254.000 de lei sunt alocaţi pieselor şi materialelor necesare intervenţiilor.

Contractul este finanţat din fonduri proprii, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 23 iunie 2026, ora 15:00.

Conform documentaţiei, operatorii economici interesaţi trebuie să demonstreze că au prestat în ultimii trei ani servicii similare de întreţinere a echipamentelor, instalaţiilor mecanice, electrice şi automatizărilor, în baza unui contract cu o valoare de cel puţin 7 milioane de lei, fără TVA.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti administrează cele două aeroporturi principale ale României: Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu, acestea fiind tranzitate de peste 17 milioane de pasageri în 2025.