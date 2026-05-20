Vorbim de câteva luni în care scumpirile s-ar putea potoli așa cum estimează Banca Națională. În ultima perioadă, au fost tot mai puțini cei care s-au încumetat să ia un credit pentru locuință sau de nevoi personale.

Dacă inflația scade după luna iulie, așa cum a prognozat Banca Națională a României, dobânzile ar putea de asemenea să coboare, spun analiștii Asociației CFA România.

Dragoș Cabat, analist economic, CFA România: Categoric, așa cum arată lucrurile acum, dacă nu se întâmplă ceva rău în economie sau în politică, dobânda cheie ar putea să scadă dacă scenariul acesta de inflație care va coborî brusc se materializează.

Asta înseamnă o posibilă scădere a dobânzilor la credite până la finalul acestui an. Dobânda cheie este menținută de Banca Națională la 6,5% încă din 2024.

Pe de altă parte, și IRCC - indicele care stă la baza creditelor acordate populației - se menține în jurul valorii de 5,6%.

Cu dobânzi ridicate, economia încetinită și scumpirile din ultima perioadă, a scăzut și interesul oamenilor pentru credite noi, în special pentru cele de lungă durată. Creditele pentru locuințe au încetinit încă din ultimul trimestru al anului trecut, dar și în primele luni ale acestui an s-au acordat mai puține decât la începutul anului trecut. Scăderea este de 3,6 procente.

La noi, dobânzile se mențin ridicate față de alte țări din regiune și din cauza riscului de țară.

Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România: Dacă statul se împrumută la dobânzi mai mari, ceea ce vedem că se întâmplă pe piața titlurilor de stat, companiile și populația se împrumută la dobânzi și mai mari.

În încercarea de a atrage totuși clienții, băncile au mai scăzut însă costurile pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă în primii ani, în multe cazuri sub 5%.