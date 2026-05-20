Cutremur puternic în Danemarca, una din zonele cu cel mai mic risc seismic din lume. Ce magnitudine a avut

Un seism cu magnitudinea 3,9 a zguduit Copenhaga şi regiunea în care se află capitala daneză, a anunţat miercuri Institutul Geologic al Danemarcei şi Groenlandei (GEUS), citat de AFP.

Cristian Anton

"Miercuri, 20 mai, la ora locală 16:14 (14:14 GMT), numeroase persoane au resimţit o puternică zguduitură pe insula Sjaelland (pe care se află oraşul Copenhaga - n.red.). Seismologii noştri confirmă că a fost un seism cu magnitudinea 3,9", a transmis GEUS pe platforma LinkedIn.

Epicentrul s-a situat în golful Koge, la sud de capitala daneză, se precizează în acelaşi mesaj.

Zguduiturile au fost resimţite pe scară largă în întreaga regiune.

Un cutremur de 4,3, cel mai puternic înregistrat vreodată în Danemarca

Cutremurele de pământ sunt rare în Danemarca şi acest seism, care, potrivit primelor informaţii făcute publice, nu a provocat pagube notabile, se numără printre cele mai importante care au fost măsurate în această ţară scandinavă. Danemarca se află, de altfel, printre locurile cu cel mai mic risc seismic de pe Pământ.

În august 2012, GEUS a dezvăluit că un seism local a avut magnitudinea 4,3, fiind cel mai puternic înregistrat vreodată de seismologii danezi.

Din datele oficiale prezentate de GEUS, un seism cu magnitudine tot de 4,3 a mai fost înregistrat și în anul 2010. În rest, Danemarca a raportat exclusiv mișcări seismice insesizabile, cu magnitudini în jur de 2. 

