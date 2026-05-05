Oficialul a subliniat că, deşi instituţia a menţinut recent dobânzile neschimbate, în cadrul discuţiilor a fost analizată posibilitatea unei noi înăspriri a politicii monetare pentru a preveni efectele de propagare ale actualului şoc inflaţionist.

Inflaţia a urcat la aproximativ 3% în zona euro şi ar putea continua să crească, pe fondul menţinerii preţurilor petrolului peste 110 dolari pe baril, în contextul conflictului cu Iranul şi al blocajelor din Strâmtoarea Ormuz.

Joachim Nagel a avertizat că, deşi banca centrală nu poate influenţa direct costurile energiei, trebuie să intervină dacă există riscul ca inflaţia să devină persistentă, prin creşteri salariale şi ajustări de preţuri în economie.

Risc de inflaţie persistentă pe fondul prelungirii conflictului

"Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât creşte riscul ca inflaţia să rămână ridicată dacă politica monetară nu intervine", a spus acesta.

Mai mulţi membri ai Consiliului guvernatorilor au semnalat deja posibilitatea unei majorări a dobânzii în iunie, iar pieţele financiare anticipează până la trei creşteri până la finalul anului, prima fiind deja inclusă în aşteptări pentru vară.

Totuşi, oficialul german a subliniat că situaţia actuală este mai puţin gravă decât în 2022, când inflaţia a atins niveluri de două cifre, iar dobânzile au fost majorate într-un ritm accelerat.