Tanczos Barna: România plătește anul acesta pentru dobânzi 51 de miliarde de lei, un record istoric

România are de plătit anul acesta dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, suma reprezentând, potrivit vicepremierului Tanczos Barna, ”un record istoric”.

Vicepremierul constată că suma pe care ţara o datorează creditorilor numai pentru dobânzi reprezintă dublul investiţiilor făcute de Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Transporturilor în acest an.

Tanczos Barna a prezentat, miercuri seara, la Digi 24, date potrivit cărora, la finalul acestui an, valoarea investiţiilor făcute de România va fi aproape sau chiar va depăşi 150 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile vor fi de aproximativ 51 de miliarde de lei.

Vicepremierul constată că suma plătită pentru dobânzi este ”un record istoric”, care ”pune o presiune uriaşă pe buget”, el arătând că valoarea mare a dobânzilor ”este consecinţa împrumuturilor rostogolite în ultimii ani”.

”Din cauza faptului că România s-a îndatorat excesiv în ultimii ani, în 2025 ne trezim cu această situaţie în care dobânzile sunt de 51 de miliarde de lei. Toate programele de investiţii de la Ministerul Dezvoltării se vor ridica probabil la 20 de miliarde de lei. Deci 20 cu 50. Sau dacă ne uităm la investiţiile din Ministerul Transporturilor, 20 şi ceva cu 50, iarăşi simplu la dublu. Deci dacă nu reuşim să reducem această presiune, pe de o parte prin consolidarea fiscală şi prin reducerea cheltuielilor de funcţionare şi dobânzi mai mici, apropiate de 4%, de 3%, de la 8%, de la 7%, să coborâm, vom avea o problemă din ce în ce mai mare”, a adăugat Tanczos Barna.

Greșelile din gestionarea cheltuielilor și împrumuturilor

El a precizat că România a făcut o greșeală majoră în perioada în care trebuia să fie prudentă în privința cheltuielilor și a împrumuturilor, deoarece acestea au crescut excesiv

”România aici a greşit foarte mult, într-o perioadă în care trebuia să fie mai cumpătată cu cheltuielile şi cu împrumuturile, s-a extins foarte mult. Şi atunci, şi cei care acordă aceste împrumuturi văd dezechilibru în buget, văd dezechilibru în societate, în investiţii, cheltuieli fixe şi cheltuieli de funcţionare, tot ce e în spinarea statului. Şi atunci cresc aceste cheltuieli şi, practic, în cazul unui împrumut pe 15 ani, dublează cheltuiala cu autostrada. Dacă fac astăzi o autostradă şi mă împrumut cu 7% pe 15 ani, nu o să ne coste autostrada un leu, ne va costa exact 2 lei. Deci acesta este efectul unor împrumuturi, ca şi acasă, într-un buget al familiei. Dacă te împrumuţi, te împrumuţi, te împrumuţi, la un moment dat o să cheltuieşti cu dobânzile mai mult decât cheltuiala cu mâncarea”, a mai transmis vicepremierul.

Tanczos Barna a menţionat că ţara trebuie să continue investiţiile, să aloce resurse pentru a susţine economia şi pentru a creşte nivelul de trai şi în zona rurală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













