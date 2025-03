Sunt tot mai multe restaurante ”all you can eat” în România. Clienții achită în medie 50 de lei și au de ales din 15 feluri

Restaurantele „all you can eat", în care clienții plătesc un preț fix și pot să mănânce cât vor, se înmulțesc și la noi. Clienții achită în medie 50 de lei și au de ales din 15 feluri.

Regula este să nu lase în farfurie prea multe resturi, pentru care, în unele localuri, riscă să fie taxați.

Cu doar 49 de lei, cei care ajung la prânz în restaurantul unui hotel din Capitală pot mânca:

Client: ”Și pește și carne și pentru asta mică ce mănâncă, puțin pui. Chiar suntem încântați.”

Client: ”O fripturică, un copan de pui, un pic de orez, un pic de cartof.”

Este un exemplu de restaurant "all you can eat" - în traducere: ”mănâncă atât cât poți”. Aici, diferența nu stă în prețul preparatelor, ci în cât de mult poate duce fiecare client.

Pe lângă diversitatea meniului, marele avantaj al acestor localuri, spun oaspeții, este prețul mic. Asta în condițiile în care o masă în oraș a ajuns să depășească 100 de lei pentru un singur fel de mâncare plus o băutură simplă.

Client: ”Îmi place mai mult, pentru că pentru un preț mai redus poți să mănânci cât dorești. Ca un număr de farfurii, cele mai multe au fost 40.”

94 de astfel de porții de sushi! Atât a reușit să mănânce cel mai gurmand client care a intrat într-un astfel de restaurant. Vorbim bineînțeles despre o excepție, pentru că un client mănâncă aici, în medie, cam 40 de astfel de bucăți. De altfel, în local există și o regulă pentru clienții care nu mănâncă tot ce își pun în farfurie - trebuie să plătească în plus 10 lei pentru fiecare sută de grame de mâncare neconsumată.

Tipul acesta de restaurant aduce beneficii și proprietarilor care gătesc porțiile în regim de cantină în funcție de fluxul de clienți. Iar asta le permite un control mai bun al costurilor. În plus, la finalul zilei, spun ei, nu aruncă foarte mult.

Laura Pînzescu, angajată: ”După ora 9 nu mai gătim. Întâmpinăm clienții, le spunem să aleagă din ceea ce rămâne. Mâncărurile care rămân se pot procura la un preț redus, foarte mic. Ca să nu aruncăm mâncarea că e risipă. ”

Cele mai multe dintre restaurantele în regim all you can eat s-au deschis în preajma corporațiilor sau în mall-uri.

