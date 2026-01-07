Italia, stat-cheie pentru acordul UE–Mercosur. Politico: România, printre statele care ar putea complica votul

07-01-2026 | 16:42
Ursula von der Leyen și Georgia Meloni
AFP

Bruxelles-ul are nevoie până vineri de sprijinul Italiei pentru a obține majoritatea necesară aprobării acordului comercial UE și Mercosur. Politico notează că România se află printre statele care ar putea complica votul.

 

Adrian Popovici

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vrea să meargă săptămâna viitoare în America de Sud pentru a semna acordul, dar succesul depinde de votul decisiv al guvernului de la Roma, arată Politico.

Pentru a câștiga susținerea premierului italian Giorgia Meloni, von der Leyen a promis fonduri suplimentare pentru agricultură, oferind acces anticipat la până la 45 de miliarde de euro din viitorul buget multianual al UE și reconfirmând cheltuieli agricole de aproape 294 de miliarde de euro după 2027. Măsura este prezentată drept un sprijin fără precedent pentru fermieri, într-un context în care acordul Mercosur stârnește temeri majore în rândul agricultorilor europeni.

Acordul este susținut ferm de Germania și Spania, interesate de extinderea exporturilor industriale, dar este blocat de Franța și Polonia, care se tem de impactul importurilor agricole din America de Sud. Italia rămâne statul-cheie care poate înclina balanța.

Semnalele de la Roma sunt prudente. Giorgia Meloni a salutat promisiunile privind finanțarea agriculturii, fără a lega explicit sprijinul de acordul Mercosur, însă aliați ai săi din Parlamentul European vorbesc despre o „direcție corectă” pentru susținerea înțelegerii.

Între timp, Franța continuă ofensiva politică pentru a construi o minoritate de blocaj, iar alte state, precum România și Cehia, ar putea deveni imprevizibile. Decizia finală este așteptată vineri, într-un vot care va decide dacă UE poate încheia, după peste 25 de ani de negocieri, unul dintre cele mai ambițioase acorduri comerciale ale sale.

Franța, principalul opozant al acordului cu Mercosur

Negocierile odată cu reuniunea miniștrilor Agriculturii la Bruxelles, într-o întâlnire descrisă de Comisie drept „politică”, după protestele fermierilor din decembrie. Oficial, Mercosur nu figurează pe agendă. Neoficial, subiectul va fi omniprezent – pe holuri, în întâlniri informale și în întrebările la care miniștrii vor evita să răspundă, arată analiza Politico.

Miniștrii Agriculturii nu aprobă acorduri comerciale, dar imaginea contează. Von der Leyen are nevoie de impuls și de acoperire politică înainte de votul de vineri.

Franța, cea mai vocală adversară a acordului, nu-și va opri eforturile împotriva acestui acord. Ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard, ar urma să ceară un prag mai scăzut pentru declanșarea măsurilor de salvgardare de urgență, ceea ce ar redeschide un compromis deja negociat între statele membre, Parlament și Comisie.

Franța nu este încă mulțumită de propunerile Comisiei”, a declarat un oficial francez, recunoscând totuși unele progrese. „Strategia Parisului rămâne aceea de a căuta o minoritate de blocaj.”

Aliații Franței, în special Polonia, sunt la fel de tranșanți. Ministrul polonez al Agriculturii a spus că prioritatea este „blocarea acestui acord”. Dacă acest lucru nu va fi posibil, Varșovia va cere garanții și compensații maxime.

Un sfert de secol de negocieri cu Mercosur pe tema unui acord comercial

Acordul dintre UE și Mercosur se negociază de nu mai puțin de 25 de ani, potrivit istoricului prezentat de Consiliul European. În cifre, schimburile economice dintre UE și blocul sud-american Mercosur sunt spectaculoase.

Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Mercosur leagă peste 700 de milioane de consumatori din Europa și America de Sud.

Mercosur este piața comună sudică – un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Membrii săi sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele țărilor Mercosur.

Împreună, țările Mercosur formează a șasea economie ca mărime din lume, cu o populație totală de 270 de milioane locuitori.

UE este al doilea partener al Mercosur în comerțul cu bunuri, reprezentând aproape 17% din comerțul total al Mercosur în 2024. Mercosur este al zecelea partener ca mărime al UE în comerțul cu bunuri.

În 2024, valoarea schimburilor comerciale ale UE cu Mercosur a fost de peste 111 miliarde EUR: Exporturile au ajuns la 55,2 miliarde EUR, iar importurile au ajuns la 56 de miliarde EUR. Peste 80% din fluxul comercial a fost între UE și Brazilia.

Summit la Paris despre pacea din Ucraina: România nu trimite trupe, Franța și Marea Britanie se declară dispuse să intervină

Sursa: Politico

