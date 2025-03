ANPC a dispus închiderea cantinei de la Parlament. Aleșii României mâncau printre gândaci | FOTO

"ANPC a efectuat astăzi, 13 martie 2025, un control la punctul de lucru al Magnific Online SRL, situat în Str. Izvor, nr. 2-4, Palatul Parlamentului (Salon Brâncovenesc), CUI 46325353 sub coordonarea preşedintelui instituţiei Cristian Popescu Piedone. Controlul a relevat multiple nereguli care pun în pericol siguranţa alimentară a consumatorilor, iar măsurile dispuse sunt de natură să protejeze sănătatea publică şi să asigure respectarea reglementărilor în vigoare", se arată într-un comunicat al instituţiei.

Cantina de la Parlament este cunoscută pentru prețurile extrem de mici la mâncarea oferită deputaților și senatorilor.

Principalele nereguli constatate în cadrul controlului au vizat depozitarea produselor alimentare (la inspecţia camerei de congelare, s-au identificat produse alimentare care nu respectau lanţul termic, fiind schimbate din refrigerare în congelare, produse cu data limită de consum depăşită, inclusiv pastrama de vită boierească, pastrama de vită şi carne tocată din pulpă de pui).

De asemenea, au fost identificate deficienţe la nivelul spaţiilor frigorifice şi de depozitare. Astfel, spaţiul frigorific destinat băuturilor răcoritoare era folosit pentru depozitarea materiilor prime şi sosurilor, contrar instrucţiunilor producătorilor privind temperatura (0-4 grade C), iar temperatura măsurată era de peste 6 grade C în timp ce spaţiul frigorific de refrigerare a cărnii prezenta temperaturi între 8-11 grade C, mult peste limitele legale.

Mizerie și gândaci în bucătăria restaurantului

Pe culoarul de trecere din zona de producţie au fost găsite produse (carne de pui în stare de refrigerare) depozitate la temperatura mediului ambiental, se mai precizează în comunicatul ANPC.

În plus, au fost constatate probleme de igienă şi întreţinere în condiţiile în care pavimentul unităţii prezenta fisuri şi ciobituri, gura de scurgere era descoperită, neigienizată, cu prezenţa insectelor vii (gândaci de bucătărie), hota unităţii acumula masiv grăsime arsă şi impurităţi iar sistemul de ventilaţie era murdar. Lada congelator prezenta acumulări masive de gheaţă pe pereţi şi impurităţi, iar chederele erau neigienizate şi deteriorate.

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au mai găsit ustensilele utilizate în procesul de producţie uzate şi neprofesionale şi tăvi de coacere care prezentau semne avansate de arsuri.

"La momentul controlului, reprezentanţii unităţii nu au prezentat autorizaţia de funcţionare, documentul de înregistrare sanitar-veterinară, certificatul emis de Direcţia de Sănătate Publică şi registrul unic de control", se arată în documentul citat.

În aceste condiţii, s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 72.000 lei, a fost propusă măsura de oprire a activităţii până la 6 luni şi s-a dispus retragerea de pe piaţă a 286 kg de produse alimentare, în valoare de 15.070 lei, care nu respectau condiţiile de siguranţă alimentară.

