De asemenea, Fitch a acordat Băncii Transilvania un rating "BBB" pentru depozitele pe termen lung, cu o treaptă peste ratingul de viabilitate al băncii ("bbb-"), ceea ce reflectă un nivel suplimentar de protecţie pentru clienţi, în timp ce ratingul pentru depozitele termen scurt a fost menţinut la "F3".

"De regulă, ratingul unei bănci nu depăşeşte ratingul ţării în care îşi desfăşoară activitatea pentru că riscurile macroeconomice şi politice influenţează întregul sistem financiar: deoarece finanţează companiile şi populaţia, o bancă este direct influenţată de evoluţia PIB ului, inflaţiei, dobânzilor, politicilor guvernamentale şi stabilităţii fiscale", se arată în comunicatul Băncii Transilvania.

Fitch și-a actualizat criteriile de evaluare

Cu toate acestea, decizia de a îmbunătăţi ratingul Băncii Transilvania peste ratingul suveran al României vine în contextul în care Fitch a actualizat criteriile de evaluare a unor bănci din Europa Centrală şi de Est, inclusiv Banca Transilvania. Noile criterii de evaluare evidenţiază rezilienţa BT, susţinută de rezultate financiare solide şi de capacitatea de a absorbi şocuri economice. În plus, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro începând cu anul 2023, prin şapte emisiuni de obligaţiuni eligibile MREL, ceea ce a consolidat statutul de emitent activ pe piaţa de capital din România şi din regiune.

"Fitch Ratings consideră că Banca Transilvania este mai rezilientă decât mediul în care operează datorită performanţelor financiare puternice, capitalizării foarte bune, accesului la pieţele internaţionale şi strategiei de finanţare prin obligaţiuni eligibile MREL. Totodată, Fitch subliniază că ratingul de emitent pe termen lung al băncii rămâne influenţat de ratingul suveran al României, a cărui perspectivă este în continuare negativă", precizează instituţia financiară.

Banca Transilvania are acces consistent la pieţele internaţionale de capital datorită profilului financiar robust şi strategiei de finanţare, aspecte remarcate de Fitch Ratings şi care au contribuit la creşterea ratingului BT de emitent pe termen lung. La acestea se adaugă notorietatea şi reputaţia pe care banca şi le-a construit în timp, factori care întăresc încrederea investitorilor şi facilitează atragerea de finanţare în condiţii competitive.

Banca Transilvania va publica rezultatele financiare pentru primul trimestru în data de 22 mai 2026.