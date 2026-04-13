Acolo au fost poftiţi la masă şi răsfățați cu tot soiul de bunătăți.

Aliniați într-un șir vesel, turiștii au pornit dimineață cu bicicleta într-un tur în care au legat satele Viscri, Meșendorf și Criț. Traseul trece pe culmi domoale de deal, prin păduri abia înmugurite şi peste pajişti cu cirezi leneşe de vaci.

Turiști: „Îmi plac peisajele şi munceşti mult ca să ajungi în vârf şi, după ce ai ajuns, vezi pentru ce ai muncit! (...)

„Mă deconectează, mă scoate din rutina de la muncă, dar de tot!”

Aflate la granița dintre Braşov, Mureș și Sibiu, Colinele Transilvaniei sunt împânzite de o reţea de poteci destinate plimbărilor cu bicicleta. Există peste 120 de kilometri de trasee marcate şi foarte bine întreţinute.

Turiști: „Mie îmi place zona asta, bunicii mei sunt din Sălaj şi îmi aminteşte de ei” (...)

„E linişte, satele pitoreşti, viaţă liniştită, puţină circulaţie, potecile sunt foarte faine”

Primăvara se dă startul plimbărilor organizate, în cadrul cărora turiștii primesc bicicletă, ghidul și o experiență memorabilă. Cum ar fi popasul într-o gospodărie din sat.

Gospodăria aparține familiei Udrea, recent mutată în Meșendorf. Vreme de 20 de ani, Oana a făcut politică monetară la Banca Națională a României. Acum găteşte pentru turiști: azi are în meniu ciorbă de curcan, tartă cu varză murată și prăjitura episcopului.

Oana Udrea, proprietara unui punct gastronomic local: „Este o tartă cu varză acră făcută de noi şi foarte multă brânză maturată, ideea e să fie cât mai light, şi prăjitura e numai din albușurile rămase de la cozonac”

Tezaurul familiei este beciul cu brânzeturi maturate pe care Adrian, fost corporatist și el, a învăţat să le înnobileze cu trufe, chimen sau piper.

Adrian Udrea, producător de brânză maturată: „Gustul laptelui, pajiștile, multitudinea de pajişti, de arome, de culori, se simt în brânză”

Cu forțele refăcute și pofta de brânză satisfăcută, bicicliștii fac un popas la Biserica fortificată. Cea din satul Mesendorf are aproape 700 de ani și o poveste frumoasă pictată pe altar.

Doina Scoică: „Sunt cei patru evanghelişti, Ioan, Marcu, Luca şi Matei, pictaţi în 1923 după chipul unor oameni din sat de la vremea respectivă, şi unul e pictorul”

Turele de o zi durează în medie cinci ore, timp în care bicicliștii parcurg cam 30 de kilometri.

Lucian Balaș, organizator de ture cu bicicleta: „Nu au nevoie de abilități de Superman, noi nu antrenăm echipa României de downhill, noi facem turism pe bicicletă, îi ducem cu bicicleta în locuri frumoase cum e și acesta”.

Excursiile de o zi cu bicicleta electrică ajung la 350 de lei de persoană. Există și ture de weekend care includ cazare, masă și plimbări timp de două zile. Tariful însă urcă la 1.600 de lei.