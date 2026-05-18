OpenAI a semnat primul său parteneriat cu un guvern național, prin care versiunea plătită a ChatGPT va fi oferită gratuit locuitorilor Maltei, potrivit Euronews.

OpenAI și Guvernul Maltei au anunțat sâmbătă un acord prin care fiecare cetățean va primi acces gratuit timp de un an la chatbotul bazat pe inteligență artificială, în cadrul unui amplu program de alfabetizare digitală în domeniul AI.

Curs obligatoriu pentru acces la tehnologia AI

Cetățenii și rezidenții înregistrați în sistemul de identitate online al Maltei vor putea aplica doar după finalizarea unui curs gratuit intitulat „AI for All”, dezvoltat de Universitatea din Malta.

Potrivit Autorității pentru Inovație Digitală din Malta, programul este conceput pentru a ajuta populația să înțeleagă ce este inteligența artificială, ce poate și ce nu poate face și cum poate fi utilizată în mod responsabil, atât acasă, cât și la locul de muncă.

Prima etapă a programului va fi lansată în luna mai, conform anunțului oficial.

Autoritatea pentru Inovație Digitală din Malta va gestiona accesul la abonamentele gratuite și a precizat că inițiativa va fi extinsă pe măsură ce tot mai mulți participanți finalizează cursul.

„Prin combinarea acestei educații cu acces gratuit la cele mai avansate instrumente digitale disponibile astăzi, transformăm un concept necunoscut într-un ajutor practic pentru familii, studenți și angajați”, a declarat Silvio Schembri, ministrul economiei, întreprinderilor și proiectelor strategice din Malta.

Potrivit anunțului oficial, acesta este primul parteneriat de acest tip la nivel național.

OpenAI: „Malta deschide drumul”

„Malta deschide drumul, demonstrând cum pot statele să își ajute cetățenii să beneficieze de potențialul transformator al inteligenței artificiale”, a declarat George Osborne, coordonatorul inițiativei OpenAI for Countries, construită „în jurul priorităților locale”.

Parteneriatul face parte dintr-o tendință globală tot mai vizibilă, prin care guvernele caută soluții pentru a ajuta populația să înțeleagă și să utilizeze inteligența artificială în viața de zi cu zi, cu încredere și responsabilitate.

Anul trecut, compania Anthropic a anunțat un proiect prin care toți profesorii din Islanda au primit acces la Claude, asistentul său AI, pentru a sprijini planificarea lecțiilor, realizarea materialelor didactice și gestionarea sarcinilor administrative.