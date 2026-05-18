Nava de croazieră MV Hondius, sub pavilion olandez, urma apoi să fie complet dezinfectată.

Vasul transporta aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului din 23 de ţări atunci când, pe 2 mai, a fost semnalat Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii un focar de boală respiratorie severă.

Trei persoane au decedat în urma focarului. Cadavrele unui cuplu olandez au fost repatriate, în timp ce victima germană urma să fie incinerată în Olanda, iar cenuşa acesteia să fie trimisă familiei.

În total, la bord au fost înregistrate opt cazuri confirmate şi două cazuri probabile de infecţie, potrivit OMS.

Cum se transmite hantavirusul

Hantavirusul se răspândeşte în principal prin rozătoare, însă, în cazuri rare, poate fi transmis şi între oameni, după un contact apropiat şi prelungit. Perioada de incubaţie poate dura aproximativ şase săptămâni, iar în prezent nu există un tratament specific pentru această infecţie.

Focarul este provocat de aşa-numitul virus Andes, o tulpină care circulă de zeci de ani în Argentina şi Chile.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii insistă că ameninţarea generală la adresa sănătăţii publice rămâne redusă şi că situaţia nu poate fi comparată cu pandemia de COVID-19.

„Nu există niciun risc pentru Rotterdam şi niciun risc pentru populaţie în acest sens”, a declarat Tjalling Leenstra, şeful centrului olandez de coordonare pentru controlul bolilor transmisibile din cadrul Institutului Naţional pentru Sănătate Publică şi Mediu (RIVM).

Acesta a precizat că toate persoanele expuse sunt monitorizate şi se află în carantină.

Nava, operată de Oceanwide Expeditions, a rămas blocată în largul Capului Verde, destinaţia finală prevăzută, după ce autorităţile au interzis pasagerilor rămaşi la bord să debarce.

OMS şi Uniunea Europeană au solicitat Spaniei să coordoneze evacuarea către Insulele Canare. Ulterior, vasul a pornit spre Rotterdam cu un echipaj redus, format din 25 de persoane, şi cu doi membri suplimentari ai personalului medical.

Carantină şi operaţiuni ample de dezinfectare

Doi membri ai echipajului olandez s-au întors acasă pentru a intra în carantină, iar restul personalului, format în principal din cetăţeni filipinezi, urma să fie izolat în unităţi mobile de cazare din zona Rotterdamului, a declarat Yvonne van Duijnhoven, directoarea serviciului municipal de sănătate GGD Rotterdam-Rijnmond.

Dezinfectarea navei de către o companie specializată ar putea dura până la o săptămână, potrivit RIVM.

„Ei poartă echipamente de protecţie şi curăţă toate suprafeţele de pe navă, inclusiv sistemele de ventilaţie, iar fiecare cabină este evaluată individual”, a explicat purtătorul de cuvânt al RIVM, Coen Berends.

Acesta a precizat că încăperile ocupate de persoanele testate pozitiv sunt tratate ca zone cu risc ridicat.

Alţi membri ai echipajului, pasageri şi persoane care au intrat în contact cu aceştia au fost plasaţi în carantină şi în alte ţări, în cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii virusului.