Victima reușise să păstreze în celulă un instrument ascuțit pe care, susțin polițiștii, l-ar fi folosit ca să își provoace rănile. La nivelul arestului a fost declanșată o anchetă internă pentru a se stabili dacă au fost respectate regulile și cum a fost posibil ca acest incident să se producă.

Femeia a fost arestată preventiv în urmă cu cinci luni, după ce procurorii au acuzat-o că și-ar fi ucis mama, în vara anului 2024. Inițial, și-ar fi recunoscut faptele, apoi nu a mai vrut să coopereze, spun anchetatorii.

Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „A beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranță, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum și contactul cu persoane din exterior, cu excepția copiilor săi minori.”

Suspecta era acuzată că și-ar fi sedat şi ucis mama, pentru a moșteni mai repede o avere uriaşă, estimată la două milioane de euro. Mama ei, expert contabil, avea câteva case dar și bani în conturi. După crimă, fiica ei a plecat în Dubai, împreună cu copiii, și a fost prinsă când s-a întors să vândă unul dintre imobilele moștenite.

Cristian Delcea, specialist în psihologie medico-legală și criminalistică: „Vorbim și despre o persoană cu trăsături de personalitate psihopatologice, cu vulnerabilități psihice și ne referim aici la depresie, anxietate mixtă. A fost inundată de aceste emoții, de angoase și de ce a făcut ea.”

Anchetatorii spun că suspecta ar fi fost ajutată, la locul crimei, de o asistentă medicală. Înainte ar fi primit sfaturi de la iubita omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis la rândul său, de trei tâlhari, într-un alt caz care a șocat România. Cele două femei suspectate de complicitate rămân în arest.

Valentin Florescu, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu: „Cercetările vor continua față de celelalte două inculpate, care vor fi trimise în judecată, iar la momentul emiterii rechizitoriului se va propune soluția de clasare față de inculpata care s-a sinucis, ca urmare a intervenirii decesului.”

Pe strada unde locuise femeia ucisă de fiica ei vecinii știu povestea tulburătoare.

Vecin: „Poate nici pedeapsa nu era așa de gravă, cu doi copii. Dar probabil a căzut într-o decepție, ce era în capul ei nu pot să știu.”

Procurorii au instituit sechestru pe averea râvnită de femeia care s-a sinucis. În cazul unei condamnări definitive, ea ar pierde dreptul la moștenire. Cel mai probabil, banii vor ajunge la copiii ei, după finalizarea dosarului.