România primește undă verde pentru a patra tranșă din PNRR. Ce reforme au fost validate de Bruxelles

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat la începutul conferinței de presă după ședința de guvern că cererea de plată patru din PNRR a fost acceptată de către Comisia Europeană. El a adăugat că sunt două mari direcții de urmat în următoarele două săptămâni: îndeplinirea reformelor (țintele și jaloanele asumate prin program) și accelerarea și finalizarea lucrărilor.

Sunt peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante. Toate proiectele necesare pentru îndeplinirea PNRR vor fi depuse de miniștrii care sunt parlamentari sau de alți membrii ai guvernului, urmând să fie dezbătute în procedură accelerată.

„La acest moment, 38 de ținte și jaloane aferente reformelor sunt neîndeplinite și au asociată o penalizare potențială totală de peste 15 miliarde de euro, sumă care depășește valoarea rămasă de încasat la nivelul întregului PNRR”, a explicat ministrul interimar al fondurilor UE, Dragoș Pîslaru, într-o notă către guvern.

„Este important să nu pierdem fonduri. Ca să putem absorbi fondurile sunt două direcții importante convenite astăzi. Am stabilit ce e de făcut în următoarele două săptămâni. Avem de îndeplinit reformele ca să ni se vireze banii. Avem un număr importante de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35, dintre care 9 sunt foarte importante, cu reforme în domenii cu potențial de discuții ample în spațiul public”, a explicat premierul demis la începutul conferinței de presă.

„Vom asigura transparența totală a modului în care se fac tragerile și plățile (n.r. de fonduri europene). Se vor face publice plățile și nivelul de absorbție pe fiecare minister. Săptămâna aceasta s-a discutat proiectul de hotărâre privind legat de acordarea sporurilor pe fondurile europene de performanță”.