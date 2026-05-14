Noi imagini cu Alex când a fost găsit de salvamontiști în pădure, deshidratat. VIDEO
Noi imagini cu Alex când a fost găsit de salvamontiști în pădure, deshidratat. VIDEO

România primește undă verde pentru a patra tranșă din PNRR. Ce reforme au fost validate de Bruxelles

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock 2617231301
Shutterstock

Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României din PNRR. Plata în valoare de 2,62 miliarde de euro se face în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, elementul central al NextGeneration.

autor
Adrian Popovici

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat la începutul conferinței de presă după ședința de guvern că cererea de plată patru din PNRR a fost acceptată de către Comisia Europeană. El a adăugat că sunt două mari direcții de urmat în următoarele două săptămâni: îndeplinirea reformelor (țintele și jaloanele asumate prin program) și accelerarea și finalizarea lucrărilor.

Sunt peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante. Toate proiectele necesare pentru îndeplinirea PNRR vor fi depuse de miniștrii care sunt parlamentari sau de alți membrii ai guvernului, urmând să fie dezbătute în procedură accelerată.

„La acest moment, 38 de ținte și jaloane aferente reformelor sunt neîndeplinite și au asociată o penalizare potențială totală de peste 15 miliarde de euro, sumă care depășește valoarea rămasă de încasat la nivelul întregului PNRR”, a explicat ministrul interimar al fondurilor UE, Dragoș Pîslaru, într-o notă către guvern.

„Este important să nu pierdem fonduri. Ca să putem absorbi fondurile sunt două direcții importante convenite astăzi. Am stabilit ce e de făcut în următoarele două săptămâni. Avem de îndeplinit reformele ca să ni se vireze banii. Avem un număr importante de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35, dintre care 9 sunt foarte importante, cu reforme în domenii cu potențial de discuții ample în spațiul public”, a explicat premierul demis la începutul conferinței de presă.

Citește și
Fitch a îmbunătățit ratingul CEC Bank. Banca de stat, a treia cea mai mare din România

„Vom asigura transparența totală a modului în care se fac tragerile și plățile (n.r. de fonduri europene). Se vor face publice plățile și nivelul de absorbție pe fiecare minister. Săptămâna aceasta s-a discutat proiectul de hotărâre privind legat de acordarea sporurilor pe fondurile europene de performanță”.

Această a patra cerere de plată va ridica valoarea fondurilor acordate României în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă la 12,97 miliarde de euro.

„Acest pas important se referă la acordarea fondurilor legate de această cerere de plată, care sprijină gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor şi energiei, administraţia fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate şi infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilităţi. De asemenea, acestea vizează consolidarea procesului decizional al guvernului, promovarea digitalizării, îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar, intensificarea luptei împotriva corupţiei şi sprijinirea dezvoltării sistemului de învăţământ”, arată Comisia Europeană într-un comunicat oficial. 

Comisia transmite că a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător cele 38 de etape şi cele 24 de obiective stabilite în Decizia de punere în aplicare a Consiliului.  

Reformele validate de Bruxelles

Potrivit Comisiei Europene, măsurile din această cerere de plată includ: 

  • Implementarea unui cloud guvernamental: România a înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte implementarea infrastructurii sale de cloud guvernamental, peste 30 de instituţii publice fiind deja conectate. Măsura vizează modernizarea administraţiei publice prin îmbunătăţirea schimbului de date, permiţând în acelaşi timp furnizarea de servicii publice mai eficiente şi mai uşor de utilizat. 
  • Decarbonizarea sectoarelor transporturilor şi energiei: România a adoptat măsuri pentru accelerarea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon. Printre acestea se numără introducerea unor taxe de proprietate mai mari pentru vehiculele cele mai poluante şi reducerea progresivă a dependenţei de producţia de energie electrică pe bază de cărbune.
  • Revizuirea cadrului fiscal: România a introdus modificări legislative pentru a-şi face sistemul fiscal mai echitabil şi mai eficient, reducând sarcina administrativă şi îmbunătăţind respectarea obligaţiilor fiscale. Prin simplificarea procedurilor şi asigurarea unei distribuţii mai echilibrate a sarcinii fiscale, reforma urmăreşte să consolideze finanţele publice, promovând în acelaşi timp un mediu mai favorabil afacerilor. 

„Comisia a transmis evaluarea sa preliminară privind îndeplinirea de către România a etapelor şi obiectivelor necesare pentru această plată către Comitetul economic şi financiar, care are la dispoziţie patru săptămâni pentru a-şi formula avizul. Plata către România poate avea loc după avizul CEF şi adoptarea ulterioară a unei decizii de plată de către Comisie”, menţionează instituţia. 

România a depus a patra cerere de plată în data de 19 decembrie 2025. 

Planul de redresare şi rezilienţă al României prevede investiţii şi reforme de anvergură, cu scopul de a face economia şi societatea ţării mai durabile, mai reziliente şi mai bine pregătite pentru tranziţia verde şi digitală. 

Planul este finanţat cu 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi şi 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.  

Această a patra cerere de plată va ridica valoarea fondurilor acordate României în cadrul RRF la 12,97 miliarde de euro (inclusiv prefinanţarea de 3,79 miliarde de euro, primită în 2021 şi 2022, şi avansul de 288 de milioane de euro în cadrul REPowerEU, primit în ianuarie 2024). Această sumă corespunde cu 60,6 % din totalul fondurilor din planul României, 62 % din toate etapele intermediare şi obiectivele din plan fiind evaluate.   

Având în vedere închiderea mecanismului la sfârşitul anului 2026, statele membre trebuie să îndeplinească toate etapele şi obiectivele restante până în august 2026 şi să depună ultimele cereri de plată până la sfârşitul lunii septembrie 2026, precizează Comisia Europeană. 

DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: PNRR, Comisia Europeana, reforme,

Articol recomandat de sport.ro
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Citește și...
Stiri Politice
Ce se întâmplă cu fondurile din PNRR, fără un guvern cu puteri depline: Mai avem de tras 4,9 miliarde de euro din granturi
Știri Actuale
Spitalele din PNRR intră pe ultima sută de metri: 7 aproape gata, dar unele proiecte au fost tăiate din pricina întârzierilor

Cele mai multe spitale renovate sau extinse cu bani din PNRR sunt aproape gata și vor putea fi inaugurate chiar în această vară. 
Stiri Economice
Pîslaru anunță câți bani primește România din PNRR pentru cererile de plată 3 și 4. Când va depune următoarea solicitare

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, consideră că este "un miracol" faptul că România a recuperat 350 de milioane de euro din sumele iniţial suspendate aferente cererii de plată nr. 3 din PNRR.

Recomandări
Stiri Economice
România primește undă verde pentru a patra tranșă din PNRR. Ce reforme au fost validate de Bruxelles

Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României din PNRR. Plata în valoare de 2,62 miliarde de euro se face în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, elementul central al NextGeneration.

Știri Actuale
Băiatul găsit după două nopți în pădure, în Sibiu, are pneumonie și a fost mușcat de căpușe. Ce spun medicii despre Alex

Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a explicat în ce stare se află copilul de 5 ani găsit într-o pădure din apropierea localităţii Sebeşu de Jos, după aproape două zile de căutări.

Știri Actuale
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO

Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o grupare internațională care vindea false „suplimente alimentare” unor clienți din mai multe țări europene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Mai 2026

48:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Mai 2026

01:43:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 4 | Primăvara și sănătatea inimii, cum prevenim riscurile

34:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cât costă un bilet la România - Țara Galilor. Gică Hagi, la primul meci ca selecționer pe Arena Națională

Sport

„Cea mai mare lecție dată de Chivu!“: The Guardian, editorial fabulos despre antrenorul Interului