Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste și îi invită pe cetățenii din Uniune să își spună părerea până pe 21 septembrie.

Cetățenii pot vota AICI.

Cele două teme propuse sunt „Cultura europeană”, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și „Râuri și păsări”, dedicată biodiversității continentului.

Noile bancnote vor avea și elemente de securitate mai avansate, precum și o rezistență sporită. Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor.