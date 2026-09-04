Cel al motorinei a urcat mai puțin, deoarece beneficiază de o reducere a accizei. Costul carburanților crește și pe piețele externe, din cauza tensiunilor internaționale. Deși noi nu simțim asta, țara noastră a avut totuși printre cele mai mici salturi de prețuri din Uniune.

Benzina a ajuns la marile stații la cel mai mare preț înregistrat până acum în România. Unele au afișat 9 lei și 70 de bani pentru un litru.

Client: „M-a înțepat la inimă, sincer.”

Scumpirea vine în primul rând din evoluția internațională a produselor petroliere. Și motorina s-a mai scumpit, deși coborâse sub 10 lei zilele trecute, după intrarea în vigoare a reducerii de 25% din acciză. La toate stațiile a trecut acum pragul de 10 lei pe litru.

Șofer: „Prețul este mare și la benzină, prețul este mare și la motorină, în comparație și cu alte țări.”

Corespondent PROTV: „Totuși, dacă analizăm piața carburanților de când au început tensiunile în Orientul Mijlociu, vedem că scumpirile din România nu au fost printre cele mai mari din Uniune. Din februarie până acum, motorina s-a scumpit cu 20,6%, iar benzina cu aproximativ 17 procente. Așadar, în ceea ce privește variația, cât de mult au crescut prețurile, suntem la coada clasamentului european, pe locul 23 din 27. Bulgaria este pe primul loc, cu o scumpire a motorinei aproape de 50%. Se apropie de prețurile de la noi, deși acolo carburanții sunt mai ieftini, pentru că și taxele sunt mai mici. Asta arată cât de instabilă este acum această piață.”

În ceea ce privește prețul mediu, suntem la mijlocul clasamentului european, atât pentru benzină, cât și pentru motorină, potrivit datelor Comisiei Europene. Avem carburanți mai ieftini decât grecii, italienii și francezii.

A ajutat și scăderea accizei la diesel. Oficialii au explicat că este combustibilul cel mai folosit în transporturi, agricultură, construcții ori industrie, iar efectul în economie este mai mare decât ar fi fost în cazul benzinei.

Christian Năsulea, Institutul European pentru Studii Economice: „Pentru că intervenția a fost făcută doar pentru motorină, se vede impactul pe prețul motorinei. Da, prețul motorinei este extrem de mare, față de prețurile cu care eram obișnuiți, dar ar fi fost și mai mare dacă nu era făcută această reducere de acciză.”

Cele mai mici prețuri sunt în Malta, acolo statul a absorbit total scumpirile. Însă, cu prețul creșterii datoriei publice, arată analiza Institutului European pentru Studii Economice.