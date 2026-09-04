În București, un litru de benzină ajunge la 9,70 lei, în timp ce motorina urcă până la 10,23 lei pe litru, conform datelor consultate de ȘtirileProTV.

Benzina bate recordul istoric

Benzina standard a ajuns vineri la 9,70 lei pe litru în stațiile OMV și MOL din București, depășind precedentul record de 9,68 lei pe litru, înregistrat în luna mai.

Diferențele dintre benzinării rămân însă importante. În Capitală, cea mai ieftină benzină poate fi găsită la stațiile Socar, la aproximativ 9,51 lei pe litru.

Situația este și mai dificilă pentru șoferii cu mașini diesel. Motorina nu mai poate fi găsită sub pragul de 10 lei pe litru.

În București, cel mai mic preț este de aproximativ 10,10 lei pe litru, în stațiile Petrom, în timp ce la Lukoil litrul de motorină ajunge până la 10,23 lei.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe

Prețurile sunt ridicate și în restul țării. La Timișoara, benzina poate fi găsită de la aproximativ 9,48 lei pe litru, iar motorina de la 10,10 lei pe litru.

În Constanța, cele mai mici prețuri sunt de aproximativ 9,51 lei pentru un litru de benzină și 10,10 lei pentru motorină. Niveluri similare sunt înregistrate și la Iași.

Scumpirile vin cel mai probabil pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale produselor petroliere. În cazul motorinei, acestea au ajuns la niveluri record în raport cu prețul țițeiului, presiunea fiind transferată rapid către prețurile de la pompă.