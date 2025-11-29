Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

29-11-2025 | 08:27
sedinta de guvern
Guvernul României

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Teodora Suciu

În același timp, unele instituții vor avea un buget mai mic - mai ales Ministerul Finanțelor, pentru că s-au mai redus dobânzile la care se împrumută statul.

Cei mai mulți bani vor merge către Ministerul Sănătății - vorbim de peste 1,5 miliarde de lei care vor fi folosiți mai ales pentru plata de salarii, medicamente ori concedii medicale. Și bugetul Ministerului Transporturilor se majorează cu 750 milioane de lei, aceștia vor fi folosiți pentru plata unor subvenții pentru CFR și Metrorex, pentru asistență socială și majorări de capital la unele companii din subordinea acestei instituții.

Pentru ca statul să poată plăti pensiile din luna decembrie, Ministerul Muncii va primi 250 de milioane de lei. Și tot la Muncă vor ajunge aproximativ jumătate de miliard de lei ca să fie virate ajutoarele pentru încălzire.

În schimb, mai multe instituții vor avea bugete mai mici. Vorbim mai ales despre Ministerul Finanțelor cu două miliarde de lei în minus, mai ales pentru că statul va plăti acum dobânzi mai mici.

Ilie Bolojan
Prioritățile Guvernului Bolojan la noua rectificare. Sănătatea și două companii de stat ar urma să primească mai mulți bani

Mai multe ministere pierd bani pentru că au întârzieri în realizarea proiectelor prin PNRR. Pentru această rectificare deficitul bugetar rămâne ținta, vorbim despre 8,4% din PIB.

Ce prevede noua lege privind pensiile din Justiție, adoptată de Guvern. Magistrații anunță că o vor ataca la CCR și pe aceasta

Cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, adoptată vineri de Guvern, este configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al PIB de 1.902 miliarde lei, o inflație medie anuală de 7,1% și un câștig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună.  

Guvernul pregătește rectificarea bugetară care trebuie adoptată până la finalul lunii noiembrie. Aceasta este cea de a doua rectificare din acest an si are loc la nici două luni de la prima.

Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a legii marţiale şi a mobilizării generale, relatează agenţiile Reuters şi DPA.

