Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

În același timp, unele instituții vor avea un buget mai mic - mai ales Ministerul Finanțelor, pentru că s-au mai redus dobânzile la care se împrumută statul.

Cei mai mulți bani vor merge către Ministerul Sănătății - vorbim de peste 1,5 miliarde de lei care vor fi folosiți mai ales pentru plata de salarii, medicamente ori concedii medicale. Și bugetul Ministerului Transporturilor se majorează cu 750 milioane de lei, aceștia vor fi folosiți pentru plata unor subvenții pentru CFR și Metrorex, pentru asistență socială și majorări de capital la unele companii din subordinea acestei instituții.

Pentru ca statul să poată plăti pensiile din luna decembrie, Ministerul Muncii va primi 250 de milioane de lei. Și tot la Muncă vor ajunge aproximativ jumătate de miliard de lei ca să fie virate ajutoarele pentru încălzire.

În schimb, mai multe instituții vor avea bugete mai mici. Vorbim mai ales despre Ministerul Finanțelor cu două miliarde de lei în minus, mai ales pentru că statul va plăti acum dobânzi mai mici.

Mai multe ministere pierd bani pentru că au întârzieri în realizarea proiectelor prin PNRR. Pentru această rectificare deficitul bugetar rămâne ținta, vorbim despre 8,4% din PIB.

