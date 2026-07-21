În perioada aprilie-iunie, profitul net al Ryanair a coborât la 538 de milioane de euro, față de 820 de milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit News.ro.

Compania a precizat că 20% din necesarul său de combustibil neacoperit prin contracte de hedging a fost expus scumpirilor puternice ale kerosenului, în timp ce tarifele biletelor au scăzut cu 6%.

În același timp, costurile operaționale au crescut cu 11%, până la 3,81 miliarde de euro, deoarece prețul combustibilului achiziționat fără protecție prin hedging s-a dublat în trimestrul analizat.

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că războiul din Orientul Mijlociu i-a determinat pe mulți pasageri să amâne rezervările pentru vacanțele de vară, pe fondul temerilor privind aprovizionarea Europei cu combustibil pentru avioane și al incertitudinilor economice.

Totuși, compania susține că cererea pentru călătorii rămâne puternică.

„Astăzi avem peste 715.000 de pasageri care zboară cu noi. Nu există o lipsă de rezervări și nici o lipsă de oameni care călătoresc. Pur și simplu își rezervă biletele mai aproape de data plecării”, a declarat directorul financiar al Ryanair, Neil Sorahan.

Cererea pentru călătorii rămâne ridicată

Acesta a adăugat că temerile inițiale privind o posibilă penurie de combustibil în Europa s-au diminuat.

„Există suficient combustibil pentru ca oamenii să plece și să se întoarcă din vacanță. În acest moment există și oferte foarte bune pentru consumatori”, a spus Sorahan.

Ryanair estimează însă că multe companii aeriene europene vor întâmpina dificultăți în sezonul rece.

„Există numeroși transportatori care nu au structura de costuri și bilanțul financiar ale Ryanair. Noi am rambursat în luna mai ultima obligațiune, în valoare de 1,2 miliarde de euro, astfel că, practic, nu mai avem datorii și deținem toate activele companiei. Cred că unele companii mai slabe ar putea chiar să dispară în următoarele luni”, a afirmat directorul financiar.

Prețul combustibilului rămâne principalul risc

Compania a precizat că este mai bine protejată decât concurența împotriva volatilității prețurilor petrolului. În prezent, Ryanair are acoperit prin contracte de hedging 80% din necesarul de combustibil pentru 2027, la un preț de 67 de dolari pe baril, și 15% din necesarul pentru 2028, la 85 de dolari pe baril.

Pentru restul anului financiar, Ryanair a adoptat o perspectivă prudentă, avertizând că evoluția profitului depinde în mare măsură de prețul combustibilului neacoperit și de evoluțiile geopolitice, în special de conflictul din Orientul Mijlociu și de războiul din Ucraina.

Potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), prețul mediu al combustibilului pentru avioane a ajuns la 127 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 10 iulie, cu 41% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Analiștii avertizează că, dacă prețurile combustibilului vor rămâne ridicate, sezonul de iarnă ar putea aduce un număr mai mare de anulări de zboruri și chiar falimente în rândul transportatorilor aerieni europeni cu situații financiare fragile.