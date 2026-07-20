Patru zile și patru nopți s-au bucurat de acest eveniment peste 260.000 de oameni. Potrivit organizatorilor "Electric Castle" a avut un buget de peste 15 milioane de euro.

Actorul canadian Keanu Reeves nu este cunoscut doar pentru rolurile de la Hollywood, ci și pentru talentul sau muzical. A demonstrat asta la Bonțida, în fața a zeci de mii de oameni, alături de trupa de rock alternativ "Dogstar". Și britanicii de la "The Cure" au făcut spectacol.

Renate Roca-Rozenberg, PR managerul festivalului: „Într-adevar vânzările de burgeri și cocktailuri au fost în top, au și cumpărat o grămadă de tricouri aduse de artiști, un record pentru Twenty One Pilots, aproape 1.000 de tricouri vândute doar în două zile de festival."

Ca în fiecare an, festivalul a contribuit la dezvoltarea economiei locale. Mulți au stat în gazdă.

Viorel și Cristina au cheltuit 3.000 de lei. Aproape 1.000 i-a costat cazarea... în livada unui localnic.

Viorel: „Cresc copaci, se face umbră, frumos elegant. De când vin din 2018 sunt cazat la același băiat".

Și câțiva prieteni din Brașov au tras la localnici cu 95 de lei pe noapte de persoană.

În bugetul comunei Bonțida va ajunge și un procent din vânzarea biletelor.

Aurel Cărhaț, primarul comunei Bonțida: „Anul trecut, au intrat în bugetul local aproximativ 400.000 de lei”.

Biletele pentru ediția de anul viitor au fost puse deja în vânzare.