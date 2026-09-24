Cei doi nu știau că erau filați de ofițerii DIICOT și au fost prinși în flagrant.

Românul în vârstă de 42 de ani, este din Brașov și, potrivit anchetatorilor, în urmă cu 2 săptămâni a cumpărat din Spania două kilograme de cocaină.

Ca să aducă drogurile în țară, a apelat la un vechi prieten spaniol, în vârsta de 47 de ani. Acesta a pus drogurile într-un rucsac și a venit în România ca simplu turist, cu un autocar de transport persoane.

La Gilău, în judeţul Cluj, a predat marfa româniului care ajunsese în țară cu avionul.

În ziua următoare, acesta a contactat un client care i-a oferit 67 de mii de euro pe cocaina care ar fi fost cumpărată din Spania cu 27 de mii de euro.

Suspectul n-a ştiut că întreaga operațiune era supravegheată, iar cumpărătorul era ofiţer sub acoperire.

Suspectul a fost prins în flagrant iar spaniolul a fost şi el încătuşat. La perchezițiile făcute în locuinţa din Braşov a suspectului român, s-au găsit un pistol și mai multe cartușe care urmează a fi expertizate.

Cei doi bărbaţi sunt arestaţi pentru 30 de zile pentru trafic internaţional de droguri de mare risc.