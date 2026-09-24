Poate fi una dintre cele mai puțin folosite plante medicinale naturale în țările occidentale, însă turmericul este de mult timp un ingredient de bază în bucătăria indiană și chineză și este considerat o plantă cu proprietăți vindecătoare pentru numeroase probleme de sănătate.

Ce este curcuma și de ce este atât de apreciată

Turmericul provine din rădăcina plantei Curcuma longa, o plantă perenă cu rizomi, și face parte din familia ghimbirului. Este obținut din rizomi, care sunt uscați și măcinați până se transformă într-o pulbere. Componenta activă a turmericului, care reprezintă aproximativ 2-5%, este curcumina.

Cultivat în zonele tropicale, turmericul este produs în cea mai mare parte în India, unde este și consumat în proporție de aproximativ 80%. Turmericul este folosit de secole în medicina tradițională și în practicile de vindecare din Asia de Sud. În prezent, este considerat una dintre cele mai studiate plante medicinale. Mii de articole și studii au analizat turmericul și curcumina, cercetând posibilele efecte ale acestora asupra numeroaselor afecțiuni.

Medicina modernă acordă tot mai multă atenție potențialului turmericului, pe măsură ce numărul studiilor și al publicațiilor despre efectele sale la oameni și animale crește.

Curcumina, substanța activă din curcuma

Curcumina este un compus polifenolic de culoare galben-portocalie, cu proprietăți antioxidante, obținut din rizomii plantei Curcuma longa L. (C. longa), cunoscută în mod obișnuit sub denumirile de „turmeric”, „șofran indian” sau „rădăcină de șofran”.

Curcumina este componenta principală și cea mai activă a turmericului. Acest polifenol natural este cunoscut pe scară largă pentru proprietățile sale medicinale. A fost folosit de secole în medicina tradițională pentru tratarea diferitelor afecțiuni, datorită capacității sale de a reduce efectele nocive ale radicalilor liberi.

Turmericul este cultivat și utilizat pe scară largă în China și India.

10 afecțiuni în care curcuma ar putea avea beneficii

Turmericul este un ingredient de bază atât în bucătărie, cât și în dulapurile cu suplimente. Folosit de mult timp în medicina tradițională chineză și ayurvedică, turmericul conține curcuminoide, în special curcumină, cunoscută pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante.

Artrita și durerile articulare

Artrita este un termen general care include peste 100 de afecțiuni ce provoacă inflamații, dureri, rigiditate și reducerea mobilității articulațiilor. Cea mai frecventă formă este osteoartrita, care apare de obicei odată cu înaintarea în vârstă, pe fondul uzurii articulațiilor.

Curcumina, principala substanță activă din turmeric, are proprietăți antiinflamatoare care pot contribui la reducerea inflamației, durerii și umflăturilor asociate artritei.

Unele studii privind osteoartrita genunchiului sugerează că turmericul poate ameliora simptomele într-o măsură similară cu anumite antiinflamatoare nesteroidiene, dar cu mai puține efecte adverse. O analiză a 29 de studii clinice a arătat că turmericul a redus inflamația și durerea în mai multe forme de artrită, conform health.com.

Bolile cardiovasculare

Turmericul poate contribui la sănătatea inimii prin reducerea inflamației și îmbunătățirea funcției vaselor de sânge. De asemenea, curcumina ar putea ajuta la scăderea colesterolului LDL („rău”).

Unele cercetări au arătat că persoanele care au luat suplimente cu curcumină timp de 12 săptămâni au prezentat o îmbunătățire a funcției vaselor de sânge și a tensiunii arteriale. Totuși, sunt necesare mai multe studii pentru a stabili cât de mare este efectul.

Bolile inflamatorii intestinale

Bolile inflamatorii intestinale, precum boala Crohn și colita ulcerativă, sunt afecțiuni cronice caracterizate prin inflamația tractului digestiv.

Curcumina ar putea contribui la reducerea simptomelor și la creșterea eficienței tratamentelor standard. Într-un studiu de 12 săptămâni efectuat pe persoane cu boala Crohn ușoară până la moderată, cei care au luat 360 de miligrame de curcumină pe zi au observat o îmbunătățire a simptomelor.

Rezultatele sunt promițătoare, însă sunt necesare mai multe cercetări pentru a stabili doza și durata optime ale tratamentului.

Bolile neurodegenerative

Bolile neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson, apar atunci când celulele nervoase din creier și măduva spinării se deteriorează treptat și mor.

Cercetările sugerează că curcumina ar putea proteja celulele creierului împotriva deteriorării și ar putea contribui la încetinirea declinului cognitiv în cazul bolii Alzheimer. De asemenea, aceasta ar putea avea efecte benefice asupra memoriei și stării de spirit la adulții în vârstă.

Depresia

Curcumina este studiată și pentru potențialul său rol în gestionarea depresiei. Aceasta ar putea crește nivelul unei proteine numite BDNF, care contribuie la dezvoltarea și supraviețuirea celulelor nervoase.

Unele cercetări sugerează că poate îmbunătăți starea de spirit și reduce simptomele depresiei, însă sunt necesare mai multe studii pentru a determina cât timp trebuie administrată și ce tip de extract este cel mai eficient.

Alergii

Turmericul nu înlocuiește tratamentul medical pentru alergii, însă adăugarea sa în alimentație sau administrarea de suplimente cu curcumină ar putea ajuta în cazul simptomelor ușoare sau moderate.

Datorită proprietăților antiinflamatoare, curcumina ar putea reduce răspunsul organismului la alergeni și inflamația de la nivelul căilor respiratorii, contribuind la ameliorarea unor simptome precum congestia nazală și strănutul.

Afecțiuni inflamatorii ale pielii

Afecțiuni precum eczema și psoriazisul sunt asociate cu un răspuns exagerat al sistemului imunitar și pot provoca uscăciune, mâncărime, îngroșarea și crăparea pielii.

Datorită proprietăților antiinflamatoare și antioxidante, curcumina ar putea contribui la reducerea inflamației pielii și la ameliorarea simptomelor. Unele cercetări au analizat atât suplimentele orale, cât și cremele cu curcumină aplicate local.

Cancer

Unele studii sugerează că curcumina ar putea încetini dezvoltarea anumitor celule canceroase și ar putea influența procesele implicate în apariția și răspândirea cancerului.

De asemenea, este cercetată ca posibil tratament complementar pentru anumite terapii împotriva cancerului, inclusiv chimioterapia și radioterapia. Cu toate acestea, cercetările sunt încă într-o etapă incipientă, iar dovezile actuale nu sunt suficiente pentru a considera curcumina un tratament pentru cancer.

Diabetul de tip 2

În combinație cu un stil de viață sănătos, turmericul ar putea avea un rol în gestionarea diabetului de tip 2.

Curcumina ar putea îmbunătăți răspunsul celulelor la insulină și modul în care organismul procesează zahărul. Proprietățile sale antiinflamatoare ar putea contribui, de asemenea, la protejarea pancreasului și la reducerea unor factori asociați cu apariția diabetului de tip 2.

Afecțiuni respiratorii

Afecțiunile respiratorii cronice, precum astmul și boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), implică inflamația căilor respiratorii și pot provoca tuse, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație și senzație de apăsare în piept.

Turmericul nu înlocuiește tratamentul prescris, însă consumul său sau administrarea de suplimente cu curcumină ar putea contribui la reducerea inflamației de la nivelul căilor respiratorii.

Unele cercetări sugerează că turmericul poate reduce anumite substanțe inflamatorii implicate în umflarea și iritarea plămânilor și a căilor respiratorii. Sunt însă necesare mai multe studii pentru a stabili cât de eficient este în cazul acestor afecțiuni.

Cu ce se combină pentru o absorbție mai bună

Curcumina simplă se absoarbe greu. Pe cont propriu, curcumina este eliminată din organism înainte de a ajunge în sânge în cantități suficiente pentru a avea un efect. Studiile arată că, după administrarea unor doze obișnuite de curcumină, nivelul acesteia în sânge este foarte scăzut.

Piperul negru crește absorbția de până la 20 de ori. Piperina, compusul activ din piperul negru, încetinește descompunerea curcuminei la nivelul intestinului și ficatului. Un studiu important a arătat niveluri de curcumină în sânge de până la 20 de ori mai mari atunci când aceasta a fost administrată împreună cu piperină. Cercetările confirmă că asocierea curcuminei cu piperina poate crește biodisponibilitatea curcuminei, conform naturalrhythm.

Formele pe bază de lipide și cele fitosomale se absorb mai bine. Curcumina asociată cu grăsimi sau cu straturi de fosfolipide se absoarbe mult mai bine decât pulberea simplă. În unele cercetări, aceste formule au arătat o absorbție de 5 până la 45 de ori mai mare.

Contează și momentul în care este administrată. Administrarea curcuminei împreună cu o masă care conține grăsimi poate îmbunătăți absorbția, deoarece curcumina este solubilă în grăsimi.