Diferența de salarizare dintre femei și bărbați în UE este semnificativă și are un impact financiar major. Potrivit datelor Eurostat, câștigul orar brut al femeilor este, în medie, cu 11,1% mai mic decât al bărbaților. Astfel, pentru fiecare 100 de euro câștigați de un bărbat, o femeie încasează, în medie, doar 88,9 euro, potrivit Euronews.

Raportată la un an întreg, diferența devine și mai evidentă: o femeie angajată în Uniunea Europeană câștigă, în medie, cu aproape 3.900 de euro mai puțin decât un bărbat, potrivit estimărilor Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC), bazate tot pe date Eurostat.

În total, cele 92,5 milioane de femei care lucrează în UE pierd împreună peste 358 de miliarde de euro anual.

„Costurile implementării măsurilor privind transparența salarială sunt reduse pentru companii, însă această analiză arată că lipsa de acțiune din partea guvernelor naționale îi costă pe femei miliarde de euro în salarii pierdute”, a declarat Esther Lynch, secretarul general al ETUC.

Directiva privind transparența salarială se aplică firmelor cu cel puțin 100 de angajați, iar estimările ETUC vizează această categorie de salariați, care include aproximativ 43 de milioane de femei.

Singura țară din UE unde femeile câștigă mai mult decât bărbații

Luxemburg este singurul stat membru în care femeile sunt plătite, în medie, mai bine decât bărbații, câștigând aproximativ 474 de euro în plus pe an.

La polul opus, cele mai mari pierderi anuale sunt înregistrate în:

Finlanda – 7.592 de euro;

Austria – 6.854 de euro;

Germania – 6.049 de euro;

Suedia – 5.116 euro.

Pierderi peste media europeană (3.881 de euro anual) sunt înregistrate și în:

Estonia – 4.967 de euro;

Franța – 4.536 de euro;

Cehia – 4.499 de euro;

Irlanda – 4.129 de euro.

În alte state membre, diferențele estimate sunt:

Olanda – 3.684 de euro;

Slovacia – 3.487 de euro;

Cipru – 3.405 de euro;

Ungaria – 3.181 de euro;

Letonia – 2.856 de euro;

Grecia – 2.591 de euro;

Lituania – 2.404 de euro;

Slovenia – 2.245 de euro;

Spania – 2.005 euro.

Cea mai mică diferență se înregistrează în Belgia, unde femeile pierd, în medie, doar 322 de euro pe an. Sub pragul de 1.000 de euro se află și România (685 euro/an) , precum și Polonia (786 euro/an)

Dintre cele mai mari patru economii ale Uniunii Europene, Italia are cea mai mică diferență salarială de gen, de aproximativ 1.557 de euro anual.

Directiva UE ar putea reduce diferențele

Directiva UE privind transparența salarială urmărește să crească transparența în stabilirea salariilor și să reducă diferențele de remunerare dintre femei și bărbați. Statele membre trebuiau să o transpună în legislația națională până la 7 iunie 2026, însă majoritatea nu au respectat termenul.

„Este complet inacceptabil, având în vedere că femeile suportă de zeci de ani discriminarea salarială. A venit timpul să punem capăt culturii secretomaniei care a permis conducerilor dominate de bărbați să perpetueze aceste discriminări”, a declarat Esther Lynch.

În România, începând cu 7 iunie, companiile și instituțiile trebuie să respecte noile reguli impuse de Directiva europeană privind transparența salarială. Potrivit noilor prevederi, companiile trebuie să comunice: criteriile de stabilire a remunerației, nivelurile de salarizare aplicate în companie, modalitățile de evoluție salarială și promovare, acolo unde acestea există.

O altă obligație importantă vizează firmele cu cel puțin 100 de angajați. Acestea vor trebui să colecteze și să raporteze periodic informații privind diferențele de remunerare dintre femei și bărbați. Raportările vor fi transmise către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Potrivit ETUC, chiar și o reducere cu 10% a diferenței salariale ar avea un impact important: o femeie angajată ar câștiga, în medie, cu aproximativ 672 de euro în plus pe an.

Cele mai mari creșteri estimate ar fi:

Franța – 1.069 de euro;

Irlanda – 1.033 de euro;

Finlanda – 963 de euro;

Germania – 867 de euro;

Italia – 847 de euro;

Danemarca – 802 euro.

Cel mai mic câștig suplimentar ar fi în Polonia, de aproximativ 221 de euro anual, deoarece diferența salarială dintre femei și bărbați este deja mai redusă.

Isabelle Schömann, secretar general adjunct al ETUC, a avertizat că orice guvern care continuă să nu își îndeplinească obligația legală de a aplica această directivă riscă să fie acționat în istanță.

În prezent, diferența salarială de gen în Uniunea Europeană variază de la -0,8% în Luxemburg, unde femeile câștigă ușor mai mult decât bărbații, până la 18,8% în Estonia, țara cu cea mai mare disparitate salarială din blocul comunitar.

Domeniul în care femeile dau lovitura în România

La noi în țară, conform ultimelor date INS din octombrie 2024, cea mai mare diferență de venit se înregistrează în transporturile aeriene, unde bărbații câștigau, în medie, cu 5.211 lei net mai mult decât femeile. La polul opus, femeile erau mai bine plătite în sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale, unde veniturile lor depășesc media bărbaților cu 2.590 de lei, potrivit datelor analizate de ȘtirileProTV.

Printre sectoarele în care bărbații au salarii mai mari decât femeile se numără: intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii (+3.390 de lei net), intermedieri financiare și asigurări (+2.865 de lei net), activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (+2.613 de lei net), activități de editare (+2.577 de lei net) și activități de servicii în tehnologia informației (+1.644 de lei net).

De cealaltă parte, domeniile în care femeile au venituri mai mari decât bărbații includ: industria extractivă (+648 de lei net), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+588 de lei net), administrație publică și apărare/ asigurări sociale din sistemul public (+550 de lei net) și activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (+457 de lei net).