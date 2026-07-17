Proiectul legii salarizării prevede şase gradaţii pentru vechimea în muncă iar majorările salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare vor fi cuprinse între 2,5% pentru cei cu peste 15 ani vechime şi 7,5% pentru vechime între 3 şi 5 ani, reiese din proiectul actualizat al Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, publicat vineri în dezbatere de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS).

Conform documentului, fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund şase gradaţii, echivalente tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor de conducere şi funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază/indemnizaţia lunară, precum şi cu excepţia personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Astfel, tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele şase gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază/indemnizaţia de încadrare avute la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acestea, pornesc de la gradaţia 0 (până la 3 ani vechime) pentru care nu se acordă nicio majorare.

În cazul gradaţiei 1 (de la 3 ani la 5 ani), majorarea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va majora cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizaţie de încadrare.

Valoarea de referință este de 4.100 lei pentru anul 2027

La gradaţia 2 (de la 5 ani la 10 ani), majorarea va fi de 5%, iar la gradaţia 3 (de la 10 ani la 15 ani), cota procentuală se va situa tot la 5%.

De asemenea, în ceea ce priveşte gradaţia 4 (de la 15 ani la 20 de ani vechime), aceasta se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, acelaşi procent fiind aplicat şi pentru gradaţia 5 (peste 20 de ani).

Proiectul de lege prevede că, odată obţinută, gradaţia se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.

"Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază/indemnizaţia de încadrare se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin.(3), corespunzător gradaţiei deţinute. Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare", se menţionează în document.

Raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar este de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 se situează la 4.100 de lei.

Noua lege a salarizării intră în vigoare de la 1 decembrie 2026

Grila de salarizare va include 12 grade salariale, iar fiecărui grad salarial îi va corespunde un interval de coeficienţi. Potrivit proiectului de act normativ, structura de grade salariale reprezintă un sistem de ierarhizare a funcţiilor din sectorul bugetar, prin raportare la valoarea muncii asociate acestor funcţii, fiecare grad salarial grupând funcţii similare ca valoare.

În acest fel, la gradul salarial 1, coeficientul minim este 1, iar cel maxim de 1,19; la gradul salarial 2 - de 1,20 minim şi de 1,34 maxim; gradul salarial 3 - între 1,35 şi 1,49); gradul salarial 4 - între 1,50 şi 1,64, gradul salarial 5 - între 1,65 şi 1,83; gradul salarial 6 - între 1,84 şi 2,09; gradul salarial 7 - între 2,10 şi 2,39; gradul salarial 8 - între 2,40 şi 3,29); gradul salarial 9 - între 3,30 şi 4,19; gradul salarial 10 - între 4,20 şi 5,59; gradul salarial 11 - între 5,60 şi 6,49, precum şi gradul salarial 12 - între 6,50 şi 8.

Salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate, stabilit prin înmulţirea coeficienţilor cu valoarea de referinţă, la care se adaugă cotele procentuale aferente gradaţiilor de vechime în muncă, după caz.

Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice urmează să intre în vigoare de la 1 decembrie 2026.