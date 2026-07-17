Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" condamnă modul în care Guvernul a ales să trateze Educaţia prin proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi cer Parlamentului să corecteze această ''gravă nedreptate'', scrie Agerpres.

Într-un comunicat remis vineri, sindicaliştii atrag atenţia că varianta "îmbunătăţită" a proiectului reprezintă, în realitate, o nouă "ofensă" adusă personalului din învăţământ, încalcă angajamente asumate de Guvern şi ignoră obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

''În loc să elimine inechităţile şi să redea profesiei didactice statutul pe care îl merită, proiectul adânceşte discriminările salariale, accentuează lipsa de atractivitate a carierei didactice şi condamnă sistemul de învăţământ la un declin şi mai accentuat'', se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul "ignoră complet" actul normativ adoptat în urma grevei generale din educaţie din anul 2023. ''OUG nr. 57/2023 stabileşte, fără echivoc, că salarizarea profesorului debutant trebuie raportată la salariul mediu brut pe economie şi că întreaga grilă salarială trebuie construită astfel încât să stimuleze evoluţia în carieră şi să motiveze corpul profesoral. Actualul proiect elimină aceste principii şi propune o grilă care nu mai reflectă dezvoltarea profesională a cadrului didactic. Raportul dintre salariul profesorului debutant şi salariul maxim al profesorului cu gradul didactic I şi vechime maximă este mult sub nivelul necesar de cel puţin 1,47:1 pentru o evoluţie profesională firească'', menţionează sindicaliştii.

Aceştia mai susţin că prin noul proiect al salarizării nu se respectă angajamentele asumate împreună cu Banca Mondială şi Ministerul Muncii.

Majorările prevăzute sunt ”pur simbolice”

''În anul 2024 s-a convenit ca salariul maxim al profesorului din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I şi vechime maximă, să fie echivalent cu salariul unui medic specialist. Astăzi, Guvernul renunţă la acest angajament şi propune o grilă salarială în care diferenţa este de aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorului. Această diferenţă reprezintă modul în care Guvernul apreciază valoarea muncii celor care formează generaţiile viitoare. (...) Este inadmisibil ca salariul maxim al unui profesor din învăţământul preuniversitar să nu atingă nici măcar coeficientul 3 într-o grilă construită pe o scară de la 1 la 8. Această ierarhizare transmite un mesaj clar: experienţa profesională, performanţa, responsabilitatea şi rolul social al profesorului sunt subevaluate în raport cu alte categorii profesionale'', transmit reprezentanţii celor două federaţii.

Conform Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", faţă de varianta grilei de salarizare prezentată în luna mai, majorările sunt "pur simbolice".

Profesorul debutant câştigă în plus doar 410 lei brut (aproximativ 240 lei net), iar profesorul cu gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime doar 164 lei brut (aproximativ 96 lei net). ''Aceste sume sunt nu doar insignifiante, ci profund ofensatoare pentru o profesie care presupune studii superioare, formare continuă, responsabilitate şi un rol esenţial în societate'', explică sindicaliştii.

Guvernul propune acordarea unei sume fixe "derizorii", de 410 lei brut (240 lei net), pentru activitatea de dirigenţie, una dintre cele mai complexe, consumatoare de timp şi cu cea mai mare responsabilitate în relaţia cu elevii şi părinţii. În acelaşi timp, sunt diminuate indemnizaţiile acordate pentru predarea în regim simultan, pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, pentru practica pedagogică şi alte drepturi specifice sistemului de învăţământ, se menţionează în comunicat.

Decizie politică ”profund iresponsabilă”

''Acest proiect nu poate fi analizat separat de măsurile deja adoptate prin Legea nr. 141/2025: majorarea normei didactice, creşterea efectivelor de elevi la clasă, diminuarea tarifului pentru plata cu ora şi plafonarea unor drepturi salariale. El completează aceeaşi politică prin care Educaţia este transformată într-un domeniu din care se taie succesiv bani, nu într-un domeniu în care se investeşte, lovind şi mai rău într-un sistem de învăţământ deja subfinanţat'', completează sindicaliştii.

Aceştia susţin că este vorba despre o decizie politică ''profund iresponsabilă'', care ignoră faptul că Educaţia reprezintă cea mai importantă investiţie în viitorul României.

''În aceste condiţii, Guvernul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru adâncirea conflictului social din Educaţie şi pentru declanşarea unor noi acţiuni de protest. Facem un apel ferm către parlamentarii României să respingă acest proiect de lege şi să dovedească faptul că înţeleg rolul esenţial al Educaţiei pentru dezvoltarea acestei ţări. Parlamentul are obligaţia de a corecta această gravă nedreptate. Parlamentarii care vor vota acest proiect îşi vor asuma întreaga responsabilitate politică şi morală pentru accentuarea crizei din Educaţie, degradarea sistemului de învăţământ şi compromiterea atractivităţii profesiei didactice'', mai transmit cele două federaţii sindicale.