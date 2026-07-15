Agenția de rating Fitch, iar apoi Moody's evaluează capacitatea țării noastre de a-și plăti la timp datoriile, iar decizia finală, așteptată pe 31 iulie, ne poate influența tuturor buzunarele.

Economiștii avertizează că instabilitatea politică și întârzierile din PNRR ne pot împinge într-o zonă extrem de riscantă, care poate scumpi creditele tuturor românilor.

În discuțiile cu specialiștii agenției de rating Fitch, oficialii noștri le-au arătat cifrele din buget din prima jumătate a anului și le-au dat asigurări că România se ține de planul de reducere a deficitului bugetar.

Verdictul Fitch, așteptat pe 31 iulie

Discuțiile au loc în plină criză politică. Specialiștii Fitch analizează dacă mai suntem capabili să ne plătim datoriile, iar verdictul final va fi dat pe 31 iulie.

În prezent, suntem pe ultima treaptă a țărilor recomandate investițiilor, iar o eventuală retrogradare în categoria junk ne-ar arunca în categoria celor nesigure, unde împrumuturile devin mai greu de accesat și mai scumpe.

Paul Aparaschivei, director executiv, Confederația Concordia: „Cu orice zi sau săptămână care trece și nu avem un guvern, posibilitatea să ajungem la junk este una foarte mare.”

Îngrijorările experților Fitch s-au înmulțit pe măsură ce instabilitatea politică a dus la întârzieri în reformele și investițiile care ar trebui să fie făcute cu bani europeni din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Intrările de bani europeni ar aduce mai multe fonduri direct în economie, ceea ce ar reduce presiunea uriașă pe bugetul de stat, într-un an de criză bugetară.

Într-un mesaj, premierul interimar Ilie Bolojan spune că fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică, iar fără ele agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră.

Avertismente privind finanțele României

Corespondent Știrile PRO TV: „Avertismentele Fitch sunt confirmate și de Moody’s, care au avertizat că instabilitatea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pun în pericol direct finanțele, adică banii din PNRR și reducerea deficitului. Mai mult, plata dobânzilor devine o povară uriașă, urmând să înghită aproape zece la sută din veniturile statului. Iar cum jumătate din datoria noastră este în valută, orice oscilație a cursului ne va costa și mai scump.”

În prezent, toate cele trei mari agenții de rating – Fitch, Moody’s și S&P – sunt aliniate în privința ratingului acordat țării noastre, adică ne plasează la un pas de retrogradare în categoria statelor riscante pentru investiții.