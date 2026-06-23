Executivul european va propune noi măsuri legislative pentru integrarea mai profundă a sistemului bancar european. Documentul, care urmează să fie prezentat oficial pe 15 iulie, reprezintă baza unei reforme mai ample a sectorului bancar, notează Euronews.

Comisia Europeană arată că piața bancară din UE rămâne fragmentată și excesiv de complicată în anumite domenii, situație care îi afectează atât pe consumatori, cât și pe companii. Potrivit documentului, gospodăriile și firmele ajung să plătească mai mult pentru credite decât ar fi necesar într-o piață cu adevărat integrată.

În ciuda deceniilor de eforturi pentru integrarea pieței unice, activitatea bancară transfrontalieră din Uniunea Europeană este în continuare mai redusă decât în Statele Unite.

Reforma vine într-un moment în care Europa are nevoie de investiții suplimentare semnificative. Un studiu realizat în luna iunie de compania de consultanță Oliver Wyman pentru Federația Bancară Europeană estimează că Uniunea Europeană are nevoie de investiții suplimentare de aproximativ 1.400 de miliarde de euro anual. Suma este considerabil mai mare decât cele 800 de miliarde de euro identificate în raportul privind competitivitatea europeană prezentat de Mario Draghi în 2024.

Comisia consideră că un sector bancar mai eficient ar putea susține mai bine finanțarea economiei europene și a domeniilor considerate prioritare. Printre acestea se numără apărarea, precum și tranziția digitală și cea verde.

Documentul stabilește trei obiective principale pentru creșterea competitivității sectorului bancar: finalizarea pieței unice bancare, alinierea la standardele internaționale și simplificarea unor reguli considerate prea complexe și împovărătoare.

Printre măsurile analizate se numără facilitarea operațiunilor bancare transfrontaliere, inclusiv transferul de capital și lichiditate între statele membre, precum și îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a falimentelor bancare.

În paralel, Comisia subliniază că reforma sectorului bancar trebuie să fie însoțită de o integrare mai profundă a piețelor de capital din Uniunea Europeană. Negocierile pe această temă sunt deja în desfășurare la Bruxelles, iar autoritățile europene își propun să ajungă la un acord până la sfârșitul acestui an.