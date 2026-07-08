Tendința se vede clar și la noi. Tot mai mulți români își umplu coșul online, în timp ce comercianții și platformele de livrare își extind capacitatea pentru a răspunde cererii.

Astăzi l-am însoțit pe Daniel, unul dintre curierii care livrează alimente comandate online. Într-o zi obișnuită, ajunge la 11 adrese. Fiecare comandă este pregătită în depozit și livrată în intervalul ales de client.

Pe Oana am găsit-o acasă, în așteptarea cumpărăturilor. Cel puțin o dată pe săptămână își face aprovizionarea astfel.

Oana Stănescu, clientă: „În general comand produse mai grele, dar odată ce fac comanda, evident că pun în coș toate produsele necesare. Comand punctual – văd că s-a terminat un produs și îmi iau exact ceea ce este necesar. Consider că făcând comenzi online fac economie: comand ceea ce îmi trebuie, știu ce am acasă și nu mai comand produse inutile.”

De altfel, tot mai mulți români din orașele mari gândesc așa. Pentru mulți, principalul avantaj îl reprezintă economia de timp. Alții sunt doar comozi.

Corespondent PROTV: „Pe lângă alimentele obișnuite, clienții comandă frecvent și produse grele, pe care preferă să nu le care singuri, precum baxuri de apă, hrană pentru animale, nisip pentru pisici, pepeni sau cartofi, dar și produse voluminoase, greu de pus într-o sacoșă, cum sunt hârtia igienică sau prosoapele de bucătărie. Vara, în coș se regăsesc și gheață sau înghețată, care trebuie să stea la rece pe timpul transportului.”

Comercianții se extind

Creșterea comenzilor îi determină pe comercianți să își facă depozite mai mari și să se extindă.

Matei, reprezentantul unui supermarket online: „Vedem o creștere de două cifre anul acesta. Avem mulți clienți care migrează din supermarketurile fizice către noi. Coșul mediu este undeva la 65 de euro.”

Potrivit datelor unui alt supermarket online care livrează în București și Ploiești, numărul clienților care și-au mutat cumpărăturile în mediul digital a crescut cu 25% în ultimul an.

Și la nivel european, cifrele sunt în creștere. În ultimul an, potrivit unui raport PwC, vânzările online de alimente au crescut cu 7%. Specialiștii spun că în viitor retailerii vor trebui să combine magazinele fizice cu vânzările online și livrarea la domiciliu pentru a rezista pe piață.