În numeroase state, populația resimte în continuare efectele creșterilor accelerate de prețuri din ultimii ani. Potrivit Numbeo Global Cost of Living Index 2026, indicator care compară prețurile bunurilor și serviciilor de zi cu zi – inclusiv chiriile – cu nivelul de referință din New York (stabilit la 100), România se află pe locul 91 din 155 de țări analizate. Țara noastră are un scor de 27,8, ceea ce înseamnă că, în medie, costurile sunt cu aproximativ 72% mai mici decât în New York, conform Visual Capitalist.

Indicele funcționează ca un instrument de comparație internațională: un scor sub 100 arată un nivel de trai mai ieftin decât în metropola americană, în timp ce valorile peste 100 indică prețuri mai ridicate. Clasamentul evidențiază diferențe foarte mari între state, determinate de nivelul de dezvoltare economică, piața imobiliară, fiscalitate și structura consumului.

La nivel global, cele mai scumpe locuri pentru trai în 2026 sunt dominate de economii extrem de prospere sau de teritorii cu piețe imobiliare exclusiviste. Bermuda ocupă primul loc mondial, cu prețuri cu 23,5% mai mari decât în New York, susținute de real estate de lux, turism premium și sector financiar offshore. În Europa, Elveția conduce clasamentul costurilor ridicate, iar în Asia, Singapore este cea mai scumpă economie pentru rezidenți.

În același timp, chiar dacă ritmul inflației s-a temperat, nivelul general al prețurilor a rămas ridicat. În 28 de țări, prețurile locuințelor au crescut cu peste 50% din 2020, iar costurile alimentare au urcat semnificativ în state precum Mexic, Germania sau Malaysia. Aceste evoluții continuă să pună presiune pe bugetele familiilor și să reducă puterea reală de cumpărare.

România, cea mai ieftină țară din UE

Poziționarea României în a doua jumătate a clasamentului arată că țara rămâne relativ ieftină în comparație cu economiile dezvoltate. Totuși, această imagine statistică nu reflectă pe deplin realitatea internă. Indicele compară niveluri absolute de preț, nu și veniturile populației, iar diferența dintre costuri și salarii rămâne o problemă majoră pentru gospodăriile românești.

România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale. Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale - cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport sunt relativ accesibile. În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. Per total însă economia țării crește și se apropie nivelului european.

România a avut în 2024 un PIB pe locuitor de 77% faţă de media UE, foarte aproape de Ungaria, care are 76%. Valori mai mici se văd și în Slovacia, Grecia, Letonia și Bulgăria. Diferența față de economiile dezvoltate rămâne în continuare mare.

Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media UE. Inflația rămâne ridicată - prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile. Radu Nechita, Economist:”Câștigul nostru principal este că ne apropiem de media Uniunii Europene și în ultimii ani, în ultimele decenii de când am început acest proces de convergentă am pornit de la o medie de 20 la sută. Ne apropiem de momentul în care nu o să mai pretindem fonduri europene că suntem sărăcii Europei și va trebui să contribuim noi care se vor situa mai rău decât rău. Vedem că în Balcanii de Vest puterea de cumpărare este mai scăzută”.

Datele Eurostat arată că România se afla printre țările cu cele mai mici salarii din Europa: 21.100 de euro pe an brut, mult sub media UE de 39.800. Suntem urmați de Slovacia, Ungaria, Grecia și ultima pe listă e Bulgăria. Cele mai mari salarii sunt în Luxemburg, Danemarca și Irlanda.